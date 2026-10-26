Những hình ảnh tại phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam và 187 đồng phạm

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, ở Hưng Yên) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị cáo: Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng), Phó Đức Thắng (SN 1968, bố Mr Pips), Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu xét xử về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về hai tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ Mr Pips) bị xét xử về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

177 bị cáo còn lại bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông nên Hội đồng xét xử quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ các điểm cầu của TAND TP Hà Nội và Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội.

Buổi sáng, Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo. Vì số lượng các bị cáo quá nhiều nên buổi chiều, Hội đồng xét xử tiếp tục kiểm tra căn cước các bị cáo và những thành phần khác được triệu tập đến phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến diễn ra 15 ngày do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ). Cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các bị cáo lần lượt được kiểm tra căn cước tại phiên tòa.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Uran hướng dẫn Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP Hồ Chí Minh) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Uran và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai hoạt động tại Việt Nam.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách Marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ và Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát xác định, Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper; mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Nam thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam là đối tượng chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm trong toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.560 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được, Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu USD Singapore.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình).

Đối với Lê Khắc Ngọ, Viện kiểm sát xác định, năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố ﻿tại phiên tòa.

Các luật sư và những người được Tòa án triệu tập đều được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử án.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên cấp dưới là bị cáo Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Nam rửa tiền.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), đã có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.