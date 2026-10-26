Những hình ảnh tại phiên tòa xét xử Mr Pips

Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Thẩm phán dự khuyết và Hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và các bị cáo khác tại phiên tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình.

Một số bị cáo trong phần kiểm tra căn cước tại phiên tòa.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.