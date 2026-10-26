Pháp luật

Những hình ảnh tại phiên tòa xét xử Mr Pips

Như tin đã đưa, sáng 26/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Dưới đây là một số hình ảnh trong phần khai mạc tại phiên tòa sáng nay.

Báo Công Lý
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Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Hội đồng xét xử sơ thẩm.

Thẩm phán dự khuyết và Hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa.

Thẩm phán dự khuyết và Hội thẩm nhân dân dự khuyết tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát.

Đại diện Viện Kiểm sát.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và các bị cáo khác tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình và các bị cáo khác tại phiên tòa.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình.

Một số bị cáo trong phần kiểm tra căn cước tại phiên tòa.

Một số bị cáo trong phần kiểm tra căn cước tại phiên tòa.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-hinh-anh-tai-phien-toa-xet-xu-mr-pips-544784.html