Những hình ảnh tại phiên tòa xét xử Mr Pips
Như tin đã đưa, sáng 26/10, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Dưới đây là một số hình ảnh trong phần khai mạc tại phiên tòa sáng nay.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-hinh-anh-tai-phien-toa-xet-xu-mr-pips-544784.html