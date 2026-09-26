Những hình ảnh không có trên sóng VTV của 'Mùa hè năm ấy'

"Mùa hè năm ấy" là bộ phim đầu tiên Minh Thu và Tô Dũng đóng cặp cùng nhau kể từ khi công khai hẹn hò năm 2024. Trong phim, họ vào vai bạn học cấp 3 rồi sau đó yêu nhau. Trên phim trường, cặp đôi thường xuyên thực hiện các clip vui vô cùng tình cảm.

Trước máy quay Minh Thu có thể tát bạn trai không thương tiếc còn Tô Dũng lỡ tay làm bạn gái ngã đập đầu xuống đường.

"Mùa hè năm ấy" cũng là phim đầu tiên Vân Dung và con trai Long Vũ đóng cùng nhau. Đây là cảnh hiếm hoi họ diễn cùng nhau trong phim.

"Táo" Vân Dung hài hước ở hậu trường.

Ở giai đoạn đầu, nhân vật Khánh và Phương do Long Vũ và Lưu Ly đóng chiếm nhiều cảm tình của khán giả. Sau máy quay, hai diễn viên rất chăm chỉ selfie.

Quay phim vào mùa hè nên các diễn viên không thể thiếu những chiếc quạt mini mang theo lên bối cảnh.

Các diễn viên tạo dáng đúng kiểu học sinh cấp 3 tại bối cảnh trường PTTH Trần Phú, Hà Nội.

Diễn viên Nguyễn Thị Trinh chụp ảnh kỷ niệm với "thầy" giáo dạy thể dục hài hước do Lâm Đức Anh thủ vai.

Long Vũ và Minh Thu diễn cảnh Khánh gặp Phương của tương lai.

Trong khi đó, Tô Dũng và Lưu Ly diễn cảnh Khánh gặp lại Phương trong quá khứ.

Khi Phương của quá khứ và tương lai cùng hội ngộ trong một khung hình.

Minh Thu và Tô Dũng ở hậu trường phim "Mùa hè năm ấy":

Ảnh: FBNV

Video: VTV