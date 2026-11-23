Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm còn có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Trịnh Văn Quyết; Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên TƯ Đảng: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Lễ kỷ niệm là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức nhân đạo nòng cốt, giữ vai trò cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương.

Theo đó, ngày 6/1/1946, Ban vận động Hồng thập tự Việt Nam được thành lập với sự quan tâm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại đình làng Thanh Ấm (nay thuộc xã Vân Đình, Hà Nội), chính thức thành lập Hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu xem trưng bày thành tựu 80 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Năm 1957, Hội trở thành thành viên Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1965, tổ chức chính thức mang tên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đến năm 1976, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Hồng thập tự Cộng hòa miền Nam Việt Nam hợp nhất, thống nhất tổ chức và hoạt động trên cả nước.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Từ những hoạt động ban đầu như cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Hội từng bước mở rộng các lĩnh vực hoạt động, triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình nhân đạo. Luật Hoạt động chữ thập đỏ được Quốc hội thông qua năm 2008 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của Hội.

Trong nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các hoạt động góp phần hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống người dân và bổ trợ cho chính sách an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Giai đoạn 2026-2031, Hội xác định đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, cộng đồng làm nền tảng, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực; đồng thời tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội.

Một trong những định hướng trọng tâm của Hội là chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm; từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và tạo cơ hội phát triển cho người dân.

Hội đặt mục tiêu tổng giá trị hoạt động nhân đạo trong nhiệm kỳ mới đạt từ 25.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 50 triệu lượt người, ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; trân trọng cảm ơn Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Ủy ban Quốc tế Chữ thập Đỏ, các Hội Chữ thập Đỏ, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ các quốc gia, cùng các tổ chức và bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ sức sống của một tổ chức nhân đạo nằm ở những giá trị được hiện thực hóa bằng hành động. Chúng ta trân trọng hàng triệu tấm lòng nhân ái của các cá nhân, gia đình, tập thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tự nguyện vận động, cổ vũ, góp công sức, trí tuệ, vật chất và kinh nghiệm để người gặp khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù là đóng góp lớn lao hay sẻ chia bình dị, tất cả đều đáng quý bởi lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Mỗi người, mỗi tổ chức có cách đóng góp riêng nhưng đều chung tình yêu thương, không thờ ơ trước nỗi đau đồng loại. Những người trực tiếp dấn thân cùng hàng triệu tấm lòng tự nguyện cống hiến đã làm nên sức mạnh của phong trào nhân đạo, bồi đắp chiều sâu và sức sống trường tồn của truyền thống nhân ái Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những tấm gương ấy không chỉ được tri ân, tôn vinh hôm nay mà còn truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, gia đình, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tinh thần “thương người như thể thương thân”, chủ động sẻ chia, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực vì cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên.

Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai. Hội cần kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia

Thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên, chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chế độ đãi ngộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cần tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo, tận tụy chăm sóc, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, thấm nhuần ba yêu cầu: Thứ nhất: nhân đạo vô tư - cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương. Thứ hai: dũng cảm dấn thân - đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn. Thứ ba: hành động vì hòa bình - bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; cần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, phối hợp, tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội và các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt, không hành chính hóa.

Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Với truyền thống 80 năm nghĩa tình, nhân ái, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của nhân dân và đồng hành của bạn bè quốc tế, hướng tới dấu mốc 100 năm thành lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tôn vinh 80 gương nhân ái tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo; đồng thời giới thiệu định hướng xây dựng Hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam với 3 cấu phần: Cổng Nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - "Ngọn đèn Nhân ái" và Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Hệ sinh thái hướng tới tăng cường kết nối, tôn vinh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhân đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho gương nhân ái tiêu biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các gương nhân ái tiêu biểu

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Từ trái qua, các Ủy viên TƯ Đảng: Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số Quốc gia - nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Cổng Nhân đạo số Quốc gia, cộng đồng có thể theo dõi những thông tin về mục tiêu, tiến độ triển khai, nguồn lực huy động và kết quả thực hiện các chương trình trong phạm vi được công khai. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và tạo điều kiện để mỗi cá nhân, tổ chức cùng tham gia, đóng góp vào các hoạt động nhân đạo.

Cũng nhân dịp này, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam “Ngọn đèn Nhân ái”; dự án “Người Gần Nhất” và giao diện Quỹ nhân đạo Việt Nam đã được giới thiệu và ra mắt, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.