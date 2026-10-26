Những hình ảnh đầu tiên của Shark Bình và Mr Pips tại phiên tòa sáng 26/10

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Trong vụ án này, Shark Bình cùng hai cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Nam sử dụng số tiền phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản và thực hiện hành vi rửa tiền.

Ngoài các bị cáo trên, bố mẹ và bạn gái của Mr Pips cũng bị đưa ra xét xử do liên quan đến vụ án.

An ninh được thắt chặt. Ảnh: VietNamNet.

Cáo trạng xác định, ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết tin Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ của Nam, lo sợ số tiền của con trai trong các tài khoản bị thu giữ nên đã đến ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản.

Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) xuất hiện tại phiên tòa.

Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Mr Pips, bị cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo cơ quan tố tụng, Tâm đã giúp sức cho bạn trai thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.

Mr Pips đã thống nhất với bộ phận tài vụ mở các tài khoản ví tại những công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân Lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người chỉ đạo chung các hoạt động của doanh nghiệp.

7h40, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xuất hiện tại phiên tòa.

Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh những ví điện tử có giao dịch nhận tiền từ khách hàng đầu tư vào các sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Mr Pips.

Cáo buộc cho rằng, khi biết các sàn Forex của Mr Pips hoạt động vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn muốn tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví thật của các sàn. Thay vào đó, nhân viên được yêu cầu tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Hình ảnh các bị cáo liên quan đến vụ án xuất hiện tại phiên tòa trong sáng nay.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào các tài khoản ví Ngân Lượng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Phiên tòa sơ thẩm được mở để xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo liên quan đến những hành vi bị cáo buộc trong vụ án.