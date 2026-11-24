Theo Công an TP Hà Nội, trước giờ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 – 24/11/2026) tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, phục vụ đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình.

Chiều 24/11, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện.

Ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Công an các phường và các đơn vị chức năng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển thuận lợi; chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, các lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục duy trì phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau chương trình, quyết tâm giữ gìn an ninh, trật tự, giao thông an toàn, thông suốt, góp phần vào thành công của sự kiện văn hóa đặc biệt này.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân tham dự chương trình chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giữ gìn trật tự công cộng và cùng chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, an toàn, thân thiện.