Những hình ảnh chưa được hé lộ của Phương Mỹ Chi và 'chồng' Bảo Định

Mới đây, diễn viên Bảo Định đăng tải loạt ảnh hậu trường chụp cùng Phương Mỹ Chi kèm dòng trạng thái: “Xả suộc thôi, giữ lâu quá rồi”. Bài đăng gồm hơn 20 hình ảnh, ghi lại những khoảnh khắc hậu trường tự nhiên giữa hai nghệ sĩ, từ lúc trò chuyện, cười đùa đến khi cùng nhau xem và mở hộp đồ diễn. Không xuất hiện trong những tạo hình cầu kỳ, cả hai vẫn cho thấy sự thoải mái qua những tương tác gần gũi.

Trong loạt ảnh, Bảo Định diện áo thun trắng, còn Phương Mỹ Chi xuất hiện với phong cách trẻ trung. Không gian sân khấu và hậu trường cùng ánh đèn tạo nên bối cảnh khác biệt so với những hình ảnh chỉn chu thường thấy khi nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng.

Diễn viên Bảo Định đăng tải loạt ảnh hậu trường chụp cùng Phương Mỹ Chi.

Việc Bảo Định bất ngờ “xả kho” loạt hình ảnh khiến người hâm mộ có thêm góc nhìn về những khoảnh khắc phía sau sân khấu của anh và Phương Mỹ Chi.

Bảo Định được người hâm mộ gọi vui là “chồng” của Phương Mỹ Chi sau màn kết hợp tại chương trình Đại hội Dân chơi Dân ca. Trong đêm nhạc hội, cả hai cùng tham gia tiết mục được dàn dựng theo màu sắc sân khấu hóa đám cưới, với Bảo Định và Phương Mỹ Chi hóa thân thành một cặp đôi. Màn kết hợp mang đến không khí vui nhộn, tạo điểm nhấn cho chương trình và khiến khán giả thích thú trước sự tương tác của hai nghệ sĩ. Hình ảnh cô dâu - chú rể trên sân khấu cũng trở thành cơ sở để người hâm mộ ghép đôi và gọi Bảo Định là “chồng” của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đây là cách gọi vui xuất phát từ màn trình diễn nghệ thuật, không đồng nghĩa với việc cả hai kết hôn ngoài đời.

Bảo Định và Phương Mỹ Chi có màn kết hợp tại chương trình Đại hội Dân chơi Dân ca.

Mối liên hệ giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi còn được khán giả chú ý qua MV Thiên Đường Với Người Thương. Trong sản phẩm âm nhạc này, Bảo Định vào vai Định, người bạn thanh mai trúc mã của nhân vật Chi do Phương Mỹ Chi đảm nhận. Câu chuyện kể về hai người cùng lớn lên tại phum sóc Khmer Nam Bộ, trải qua những năm tháng tuổi thơ gắn bó trước khi tình bạn dần phát triển thành tình yêu. Khi trưởng thành, Chi trở thành vũ công kiêm giáo viên dạy múa, còn Định theo đuổi nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Tình cảm của cả hai được khắc họa qua những khoảnh khắc đời thường và lễ cưới mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ, khép lại bằng hình ảnh hai nhân vật bên nhau khi về già.

Sau màn kết hợp trong MV, Bảo Định và Phương Mỹ Chi tiếp tục có màn kết hợp tại chương trình Đại hội Dân chơi Dân ca với tiết mục tái hiện đám cưới trên sân khấu. Loạt ảnh hậu trường mới giúp khán giả được nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ ngoài phần trình diễn chính thức.

Về diễn xuất, Bảo Định từng tham gia Sài Gòn trong cơn mưa và gây chú ý với vai Sửu trong phim Tử chiến trên không (2025), tác phẩm đạt doanh thu khoảng 251 tỷ đồng. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau chương trình truyền hình năm 2013, phát triển sự nghiệp ca hát và thử sức với vai chính Mỹ Tiên trong Nhà gia tiên (2025), bộ phim thu về khoảng 242 tỷ đồng.

Dù mỗi người theo đuổi hướng đi riêng, những lần kết hợp giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi vẫn tạo ra sự chú ý nhất định. Loạt ảnh mới không chỉ ghi lại những khoảnh khắc hậu trường vui vẻ mà còn cho thấy sự thoải mái của hai nghệ sĩ khi làm việc cùng nhau. Với người hâm mộ, những hình ảnh được giữ lại từ lâu này là dịp nhìn lại sự kết hợp thú vị giữa Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong các hoạt động nghệ thuật.