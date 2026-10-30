Những hình ảnh ấn tượng tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026

Toàn cảnh phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026, sáng 28/10. (Nguồn: BTC)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026. (Nguồn: BTC)

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành WEF, đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa WEF và Ban tổ chức. (Nguồn: BTC)

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cam kết chuyển sáng kiến, kết nối thành hành động sau AEF 2026. (Nguồn: BTC)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại trực tiếp với Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Nguồn: BTC)

Ngày 27/10 đã diễn ra chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”. Đây là Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng khám phá các cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: BTC)

TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC). (Nguồn: BTC)

10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: BTC)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu định hướng tại phiên tham luận chuyên sâu với chủ đề “Nhận diện các động lực tăng trưởng mới”, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026, chiều 28/10. (Nguồn: BTC)

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Chương trình tổng kích cầu du lịch và tiêu dùng Vibrant HCMC 2026, đồng thời chính thức ra mắt hai nền tảng số Hello và Sống Động, ngày 28/10. (Nguồn: BTC)

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu nhấn nút khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TP. Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), ngày 26/10. (Nguồn: BTC)