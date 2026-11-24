Thời tiết tại sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TPHCM) trong sáng 24/11 khá thuận lợi, nhiệt độ khoảng 29°C, nắng nhẹ, tạo điều kiện lý tưởng để 55 golfer tranh tài ở ngày thi đấu đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.

Nắng không quá gắt, thời tiết dễ chịu tại sân Vinpearl Golf Léman giúp các vận động viên duy trì thể lực và sự tập trung trong từng cú đánh ở Vòng 1.

Các golfer thực hiện những cú phát bóng đầu tiên, mở màn ngày thi đấu thứ nhất của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các vận động viên tập trung cao độ, tính toán hướng đánh và lựa chọn chiến thuật phù hợp để chinh phục từng hố golf trong Vòng 1.

Golfer Nguyễn Xuân Hồng, đại diện đoàn Nghệ An, là một trong những vận động viên vào trận sớm nhất.

Golfer Nguyễn Xuân Hồng bắt tay chúc mừng Phạm Văn Dụ.

Các golfer nữ xuất phát từ hố số 10 lúc 7h35, bắt đầu hành trình tranh tài tại Vòng 1 Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.

Golfer Lý Anh Nhã Trúc (TPHCM) thi đấu ổn định trong ngày đầu tiên, tạm đạt điểm -2 sau 11 hố, vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng nữ.

Golfer Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an Nhân dân) thể hiện phong độ ấn tượng khi đạt điểm -2 sau 9 hố, cùng Lý Anh Nhã Trúc tạm dẫn đầu cuộc đua ở nội dung đơn nữ.

Golfer Lý Anh Nhã Trúc (mũ trắng) và Đoàn Xuân Khuê Minh (mũ xanh) đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng nữ với cùng mức điểm -2 tại thời điểm cập nhật diễn biến Vòng 1.

Không khí tranh tài sôi nổi tại sân Vinpearl Golf Léman trong ngày đầu tiên của giải đấu.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tích hợp vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Các golfer không chỉ cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia mà còn hướng đến những tấm huy chương cho đoàn thể thao của mình.