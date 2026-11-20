Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) và các học trò.

"Mở cửa" để học sinh bước vào

"Cô Trang ơi, cô cho con mượn điện thoại, con gọi cho ba đến đón"; "Cô Trang ơi, lịch kiểm tra học kỳ 1 là khi nào vậy cô"?... Đó là những câu hỏi quen thuộc mà bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn (phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh), thường xuyên nhận được từ học sinh.

Sau hơn 1 năm đảm nhận vai trò Hiệu trưởng, bà Nguyễn Đoan Trang ghi dấu ấn trong lòng học trò bởi sự gần gũi, tâm lý. Các em sẵn sàng gõ cửa phòng Hiệu trưởng để trao đổi bất cứ khi nào, về những vấn đề mình quan tâm, từ chuyện học tập, sinh hoạt ở trường đến những tâm tư, tình cảm cá nhân. Thậm chí, nhiều em còn chủ động kể với bà về chuyện gia đình, những cảm xúc và khó khăn của bản thân.

"Cửa phòng Hiệu trưởng thường không bao giờ đóng. Vào giờ ra chơi hoặc cuối buổi học, các em thường đẩy cửa phòng để gặp bà trao đổi. Các em hỏi về môn học, chương trình học, thời khóa biểu, lịch kiểm tra. Cũng có em chia sẻ chuyện bị bạn bè trêu chọc trên lớp, nhờ bà trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Tôi rất vui vì các em tin tưởng, xem bà Hiệu trưởng như một người bạn để chia sẻ mọi chuyện", bà Nguyễn Đoan Trang chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Đoan Trang, khi khoảng cách giữa Hiệu trưởng và học sinh được thu hẹp, những cuộc gặp gỡ, trao đổi đôi khi trở thành những buổi tâm tình, nơi các em thoải mái bộc bạch suy nghĩ. Học sinh kể về lý do chọn học tại trường dù nhà ở khá xa, những điều yêu thích nhất ở trường, hay những băn khoăn trước quyết định chọn trường ở năm cuối cấp Trung học cơ sở. Có em còn chia sẻ về khoảng cách thế hệ trong gia đình.

"Qua những câu chuyện của học sinh, nhà trường có cái nhìn bao quát hơn về tâm tư, mong muốn, nguyện vọng của các em. Từ đó, chúng tôi có cơ sở đánh giá, điều chỉnh phương pháp và hoạt động giáo dục, đồng thời tăng cường kết nối với gia đình", bà Nguyễn Đoan Trang cho biết.

Với phương châm giáo dục bằng sự thấu hiểu, bà Nguyễn Đoan Trang không ngừng tự học, tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng, trí tuệ cảm xúc và hội thảo về tâm lý học đường để hiểu hơn tâm lý lứa tuổi Trung học cở sở , từ đó tìm cách tiếp cận phù hợp với học sinh.

Vận dụng kiến thức từ các khóa học, cô xây dựng chương trình giáo dục kỹ năng sống dành riêng cho học sinh nhà trường, trong đó chú trọng giáo dục trí tuệ cảm xúc. Chương trình hướng đến giúp học sinh nhận thức về bản thân, quản lý cảm xúc, biết lắng nghe, đối thoại, phản biện, tôn trọng sự khác biệt và xác định mục tiêu phấn đấu.

"Ở lứa tuổi Trung học cơ sở, bên cạnh trang bị kiến thức, các em cần hiểu bản thân, biết xây dựng mối quan hệ với bạn bè, tôn trọng sự khác biệt của những người xung quanh. Thông qua giáo dục cảm xúc, học sinh cũng hiểu hơn sự hy sinh, vất vả của cha mẹ, tình yêu thương của thầy cô để có thêm động lực phấn đấu trong học tập", bà Nguyễn Đoan Trang chia sẻ.

Ông Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) và các học trò.

Tạo cầu nối với học sinh

Mới đây, ông Trịnh Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh), tổ chức buổi đối thoại với hơn 2.500 học sinh toàn trường. Tại sân trường, trong không khí cởi mở, gần gũi, học sinh mạnh dạn nêu ý kiến, đề xuất với hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về nhiều vấn đề thiết thực, từ bữa ăn bán trú, thời gian tập trung, cơ sở vật chất lớp học đến sân chơi và phương pháp giảng dạy của giáo viên.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà trường tổ chức đối thoại theo hình thức mới. Những năm trước, hoạt động này chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp, với thành phần tham dự là bí thư, lớp trưởng đại diện các lớp.

Theo ông Trịnh Hoàng Quân, việc mở rộng đối thoại đến toàn thể học sinh xuất phát từ mong muốn lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của các em, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp bày tỏ quan điểm và đề xuất những vấn đề liên quan đến môi trường học tập.

"Hàng năm, nhà trường đều tổ chức ít nhất 2 lần đối thoại với học sinh. Hình thức đối thoại định kỳ với đại diện các lớp cơ bản giúp truyền đạt tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Tuy nhiên, cách làm này đôi khi vẫn mang tính hành chính, trong khi học sinh mong muốn được trực tiếp trao đổi với hiệu trưởng. Vì vậy, việc hiệu trưởng cùng ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đối thoại với toàn thể học sinh không chỉ giúp các em nói lên ý kiến của mình mà còn tăng cường sự gần gũi, gắn kết giữa thầy cô và học trò", ông Trịnh Hoàng Quân chia sẻ.

Là một trong những Hiệu trưởng trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Hoàng Quân cho biết, sự thấu hiểu tâm lý học sinh là cơ sở để nhà trường đổi mới cách tiếp cận và phương thức quản trị. Trong đó, nhà trường khuyến khích, trao quyền để học sinh tham gia kiến tạo, tổ chức các hoạt động giáo dục, từ câu lạc bộ, đội nhóm đến những sân chơi gắn kết như "Giờ chơi hạnh phúc", "Giờ học mở", qua đó phát huy năng lực và sự chủ động của học sinh.

Đặc biệt, những học sinh có thành tích trong học tập, cán bộ Đoàn và thành viên tích cực của các câu lạc bộ còn được thầy hiệu trưởng "thưởng nóng" bằng những chuyến đi biển. Hoạt động này vừa là sự ghi nhận, khích lệ vừa góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với học sinh.

Tú Anh, học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu cho biết, em khá bất ngờ trước sự gần gũi, thân thiện của thầy Hiệu trưởng ngay từ ngày đầu nhập học. Trong ngày hội chào đón học sinh đầu cấp, thầy trực tiếp tham gia các hoạt động vui chơi cùng học trò, giúp em vơi đi những bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới.

"Bây giờ, gặp bài học khó, em và các bạn có thể tìm đến thầy để nhờ hỗ trợ. Sự gần gũi của thầy hiệu trưởng không chỉ góp phần tạo môi trường học đường vui vẻ mà còn giúp chúng em đến trường với tâm thế thoải mái, không áp lực và thêm yêu ngôi trường mình đang học", Tú Anh chia sẻ.

Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Tâm lý (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, cảm giác được lắng nghe và tôn trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến động lực học tập, sự tự tin và sức khỏe tinh thần của học sinh. Khi cảm nhận tiếng nói của mình có giá trị, các em sẽ chủ động hơn trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động chung. Trong bối cảnh áp lực học tập ngày càng gia tăng, trong khi sự kết nối giữa các mối quan hệ có lúc còn hạn chế, việc xây dựng môi trường học đường thân thiện, giảm áp lực tâm lý cho học sinh càng trở nên cần thiết. "Khi hiệu trưởng sẵn sàng đối thoại, chủ động đến gần học sinh sẽ trở thành cầu nối, giúp các em gắn bó với những điều tích cực, mạnh dạn nói lên tiếng nói của mình mà không gặp rào cản. Đây cũng là chìa khóa quan trọng để mỗi nhà trường xây dựng trường học hạnh phúc", Tiến sĩ Mai Mỹ Hạnh nhấn mạnh.