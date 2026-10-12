Những hiện vật kể chuyện 80 năm truyền thống Quân khu 9

Đại tá Dương Công Sang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Đại tá Dương Công Sang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, nhấn mạnh: 80 năm dưới cờ Đảng quang vinh là hành trình thể hiện lòng kiên trung, sự tận tụy, ý chí kiên cường và tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của các thế hệ cán bộ Cục Chính trị và ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu.

Nhìn lại chặng đường ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng tự hào về truyền thống, trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước và ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình hôm nay. Đối với thế hệ trẻ, mỗi hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại triển lãm không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử mà còn gửi gắm bài học về lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Qua đó, triển lãm giúp đoàn viên, thanh niên thêm tự hào về quê hương, đất nước, hiểu sâu sắc và trân trọng hơn truyền thống vẻ vang của Cục Chính trị và ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9; từ đó ra sức học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu trở thành những đoàn viên thanh niên “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Triển lãm "80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" gồm 4 phần, giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, khắc họa những dấu mốc quan trọng trong hành trình 80 năm của Cục Chính trị và Ngành Chính trị Lực lượng vũ trang Quân khu 9. Đằng sau mỗi hiện vật, mỗi hình ảnh là một câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và cống hiến, là ký ức về một thời gian khổ, hào hùng. Vì vậy, triển lãm không chỉ giúp mỗi người nhìn lại lịch sử, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay phải trân trọng quá khứ, biết ơn những người đi trước và có trách nhiệm tiếp nối, phát huy những giá trị truyền thống đã được hun đúc trong suốt hành trình 80 năm qua.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Em Huỳnh Phương Anh (sinh viên trường Đại học y dược Cần Thơ) chia sẻ: Em rất xúc động khi tham quan triển lãm, được nhìn những hiện vật, nghe thuyết minh giới thiệu, em càng hiểu thêm về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Điều này càng nhắc nhở chúng em không ngừng ra sức học tập để mai sau giúp ích cho xã hội, cộng đồng, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông ta.

Đông đảo học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Cùng với các nội dung chính, triển lãm còn giới thiệu sách và những tác phẩm đạt giải cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu, góp phần làm phong phú nội dung tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp. Thông qua triển lãm, người xem không chỉ nhìn lại những dấu mốc lịch sử, mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, lý tưởng sống và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đông đảo học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang tham quan triển lãm. Ảnh: Nguyễn Hằng – TTXVN

Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” phục vụ khách tham quan đến ngày 12/11/2026.