Những hẻm núi ngầm hé lộ bí mật về sự xuất hiện của sự sống

Khung cảnh nhìn từ dãy Chace thuộc vùng Flinders Ranges, Nam Australia. Ảnh minh họa: adelaide.edu.au

Nghiên cứu do Đại học Adelaide (Australia) dẫn đầu đã làm sáng tỏ thêm những biến đổi môi trường diễn ra cùng thời kỳ xuất hiện quần thể sinh vật Ediacara – nhóm sinh vật có cơ thể mềm sống cách đây hơn 538 triệu năm, trước khi xảy ra sự bùng nổ đa dạng động vật trong lịch sử Trái Đất.

Các nhà khoa học tập trung khảo sát những cấu trúc đá tại dãy Flinders, bang Nam Australia, khu vực nổi tiếng với các hóa thạch có niên đại cuối kỷ Ediacara. Những hóa thạch này lưu giữ dấu tích của các sinh vật thân mềm, cung cấp bằng chứng quý giá về sự sống trước khi các nhóm động vật đa dạng hơn xuất hiện.

Kết quả phân tích cho thấy khu vực này từng tồn tại những hẻm núi ngầm rộng lớn, kéo dài theo hướng Đông Nam, sâu tới 280 m và rộng hơn 6 km. Các nhà nghiên cứu cho rằng phần lớn những cấu trúc địa chất này hình thành do quá trình xói mòn dưới đáy biển khi mực nước biển hạ xuống đáng kể. Một số hẻm núi có thể ban đầu được hình thành do xói mòn trên đất liền trước khi bị nước biển nhấn chìm.

Khi mực nước biển dâng trở lại, nước biển tràn vào các hẻm núi và trầm tích dần lấp đầy những khu vực này. Quá trình đó tạo nên điều kiện địa chất thuận lợi giúp bảo tồn các lớp hóa thạch phong phú tại dãy Flinders.

Hình dạng của các hẻm núi và đặc điểm trầm tích lấp đầy chúng cũng cho thấy từng tồn tại những dòng chảy mạnh dưới nước, có khả năng vận chuyển khối lượng lớn vật chất. Phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa biến động mực nước biển, quá trình hình thành địa hình đáy biển và sự bảo tồn những dấu tích sự sống cổ xưa.