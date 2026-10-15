Những hệ lụy kéo dài hàng thế kỷ do biến đổi khí hậu trong lòng đại dương

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển của các rạn san hô. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Việc sớm đưa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính về mức phát thải ròng bằng 0 có thể giúp hạn chế những biến đổi khí hậu kéo dài tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, do đại dương tích trữ nhiệt trong thời gian dài, một số biến đổi có thể tiếp diễn hàng trăm năm ngay cả khi lượng khí thải mới đã chấm dứt.

Theo thông báo ngày 14/10 của Đại học Melbourne (Australia), trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Communications Earth & Environment, các nhà khoa học Australia đã phân tích những thay đổi về nhiệt độ nước biển, gió và lượng mưa tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương trong quá trình Trái Đất nóng lên và sau khi các hoạt động phát thải khí CO2 chấm dứt.

Ông Aditya Sengupta, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết khí quyển và lớp nước trên bề mặt đại dương có thể thích nghi tương đối nhanh với những thay đổi của khí hậu. Trong khi đó, các tầng nước sâu hấp thụ và giải phóng nhiệt rất chậm, có thể kéo dài hàng trăm đến hàng nghìn năm. Vì vậy, đại dương tiếp tục lưu giữ tác động của lượng khí nhà kính đã phát thải từ trước.

Nghiên cứu cho thấy tình trạng Trái Đất nóng lên có thể làm thay đổi trạng thái khí hậu của khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương theo hướng giống hiện tượng El Niño hơn. Chênh lệch nhiệt độ giữa vùng biển phía Tây ấm hơn và vùng biển phía Đông mát hơn có xu hướng giảm.

Những thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với khí hậu toàn cầu. Khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương có ảnh hưởng lớn đến thời tiết toàn cầu thông qua hiện tượng hiện tượng El Niño-Dao động phương Nam (ENSO).

ENSO bao gồm pha El Nino ấm và pha La Nina lạnh. Cả hai đều có thể làm thay đổi lượng mưa và nhiệt độ nằm xa khu vực Thái Bình Dương, qua đó làm thay đổi tình trạng hạn hán, lũ lụt và nông nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới.

Đáng chú ý, một số biến đổi khí hậu tại khu vực này có thể kéo dài hàng thế kỷ, ngay cả khi lượng khí thải ròng đã được đưa về 0. Điều đó cho thấy việc ngừng phát thải không đồng nghĩa với việc các tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ nhanh chóng biến mất.

Các nhà khoa học nhấn mạnh việc sớm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 có thể hạn chế lượng nhiệt tích tụ trong hệ thống khí hậu, qua đó giảm mức độ biến đổi lâu dài của khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự chậm trễ trong cắt giảm khí thải có thể để lại những hệ quả kéo dài qua nhiều thế hệ./.