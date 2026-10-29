Những hạt nhân 'tốt đời, đẹp đạo' - Khi lý tưởng Đảng soi đường, đức tin lan tỏa (Bài cuối)

Đầu năm 2026, khu tái định cư xóm Nà Ca, xã Bảo Lâm hình thành với những ngôi nhà mới khang trang, giúp 14 hộ dân từng sống trong vùng có nguy cơ sạt lở sau bão Yagi (năm 2024) ổn định cuộc sống. Kết quả này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng khó khăn, đồng thời ghi dấu vai trò tích cực của anh Hoàng Văn Sùng, sinh năm 1989, Trưởng nhóm điểm tín đồ Tin lành Nà Ca, Trưởng xóm Nà Ca từ năm 2020 đến nay, người có uy tín từ năm 2025 và là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Người trưởng xóm trăn trở vì sự an toàn của dân

Xóm Nà Ca hiện có 158 hộ dân với 850 nhân khẩu, trong đó, 138 hộ theo đạo Tin lành. Nhiều năm qua, bà con luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Thế nhưng sau cơn bão Yagi vào tháng 9/2024, nhóm dân cư với 17 hộ dân bỗng trở thành vùng nguy hiểm. Những vết nứt lớn xuất hiện trên sườn đồi. Đất đá nhiều lần sạt xuống chỉ sau những trận mưa kéo dài. Các cơ quan chuyên môn đánh giá khu vực này không còn bảo đảm an toàn để người dân tiếp tục sinh sống. Lệnh sơ tán khẩn cấp được triển khai nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Điều khiến Trưởng xóm Hoàng Văn Sùng trăn trở là tương lai lâu dài của người dân. Bởi anh hiểu rằng, rời khỏi nơi ở đã gắn bó nhiều thế hệ không phải là điều dễ dàng đối với đồng bào vùng cao. Sau mỗi mái nhà là nương ngô, ruộng lúa, là ký ức của cả một đời người. Có những đêm mưa chưa dứt, anh gần như thức trắng. Nếu người dân không được bố trí nơi ở an toàn, nguy cơ mất mát vẫn luôn hiện hữu. Nhưng nếu di dời đến nơi khác, bà con sẽ sống ở đâu, lấy gì để ổn định cuộc sống?

Trưởng xóm Nà Ca, xã Bảo Lâm Hoàng Văn Sùng tuyên truyền, vận động người dân di dời ra khỏi vùng sạt lở.

Từ những trăn trở ấy, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh Hoàng Văn Sùng cùng cán bộ xã liên tục khảo sát thực địa, tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng khu tái định cư. Sau nhiều ngày đi bộ qua các sườn đồi, băng qua những khu đất sản xuất của người dân, anh nhận thấy khu đất rộng hơn 2 ha của ông Chảo Trùng Giang là địa điểm phù hợp. Khu đất bằng phẳng, cách khu vực sạt lở hơn 1 km, có điều kiện thuận lợi để hình thành khu dân cư mới.

Tìm được địa điểm đã khó, vận động người dân đồng thuận còn khó hơn. Với trách nhiệm của người đứng đầu xóm, anh Sùng kiên trì đến gặp ông Giang nhiều lần để trao đổi, phân tích ý nghĩa của việc dành quỹ đất cho cộng đồng. Sự chân thành và trách nhiệm ấy cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận.

Ông Chảo Trùng Giang chia sẻ: Ban đầu tôi đắn đo vì khu đất hơn 2 ha là tài sản lớn của gia đình. Nhưng trước sự kiên trì vận động của Trưởng xóm Hoàng Văn Sùng, đặc biệt là khi thấy đồng chí luôn đau đáu tìm nơi ở an toàn cho bà con vùng sạt lở, tôi đã đồng thuận. Điều thuyết phục tôi không chỉ là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước mà còn là uy tín, trách nhiệm và tấm lòng vì dân của đồng chí Sùng. Thấy 14 hộ dân hôm nay có nhà mới, cuộc sống ổn định, tôi tin rằng sự đồng thuận của gia đình mình là hoàn toàn xứng đáng.

Dân tin bởi cán bộ “nói đi đôi với làm”

Trong 17 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có 3 hộ chủ động mua đất và dựng nhà mới. Còn lại 14 hộ (12 hộ người Dao đỏ, 2 hộ người Mông) đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo. Đảng, Nhà nước hỗ trợ giải phóng hơn 2 ha mặt bằng, hỗ trợ 90 triệu đồng cho mỗi hộ để xây dựng nhà ở mới.

Phần lớn người dân hiểu rõ nguy cơ sạt lở nên đồng thuận thực hiện. Tuy nhiên, 2 hộ dân chưa thống nhất là Phùng Văn Nảy và Phùng Chảo On với nhiều băn khoăn về đất sản xuất, ngại thay đổi nơi ở quen thuộc, khoản hỗ trợ kinh phí chưa đủ dựng nhà mới…

Trưởng xóm Sùng nhiều lần đến nhà, ngồi hàng giờ bên bếp lửa cùng bà con, lắng nghe từng nỗi lo, phân tích từng vấn đề. Anh nói với người dân rằng đất đai có thể khai phá thêm, kinh tế có thể từng bước khôi phục, nhưng tính mạng con người là điều không thể đánh đổi. Quan trọng hơn, anh giúp bà con hiểu rằng phía sau chủ trương di dời là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân: Không để ai bị bỏ lại phía sau; không để người dân phải đối mặt với hiểm nguy; không để những hộ nghèo tự xoay sở trong khó khăn. Sự chân thành cùng uy tín của người trưởng xóm nhiều năm gắn bó với bà con tạo nên sức thuyết phục đặc biệt, 2 hộ dân đều đồng thuận. Đó không chỉ là thành công của công tác dân vận mà còn là thành công của niềm tin. Người dân nghe bởi những điều anh nói. Nhưng quan trọng hơn, họ tin bởi những điều anh làm.

Ông Phùng Chảo On bộc bạch: Nếu không có sự kiên trì của Trưởng xóm Hoàng Văn Sùng thì gia đình tôi chưa muốn chuyển đi. Nhưng trưởng xóm đến nhà nhiều lần, lần nào cũng nhẹ nhàng phân tích được, mất, trước mắt và lâu dài cho gia đình. Điều quý nhất là luôn đặt sự an toàn của bà con lên trên hết. Bây giờ nhìn khu tái định cư mới khang trang, con cháu có nơi ở ổn định, gia đình tôi thấy quyết định ngày ấy là hoàn toàn đúng. Chúng tôi tin tưởng hơn vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng cao.

Tết năm 2026, 14 ngôi nhà sàn mới theo kiến trúc nhà sàn truyền thống, diện tích khoảng 250 m² mỗi hộ đã hoàn thành. Nơi từng là vùng đất trống nay trở thành khu dân cư mới khang trang. Những đứa trẻ có nơi ở an toàn. Người già không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão. Những hộ nghèo lần đầu tiên có ngôi nhà kiên cố của riêng mình.

Hoàng Văn Sùng hào hứng chỉ dẫn, chia sẻ thông tin từng hộ dân tại khu tái định cư mới.

Chị Lầu Thị De chia sẻ: Trước đây mỗi khi mưa lớn cả gia đình đều lo sợ sạt lở. Nay được chuyển đến nơi ở mới, có nhà khang trang, cuộc sống ổn định hơn, gia đình rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự tận tình của Trưởng xóm Hoàng Văn Sùng.

Điều đáng quý hơn, Hoàng Văn Sùng là một tín đồ Tin lành tiêu biểu. Ở Sùng, đức tin không tách rời cuộc sống. Đức tin được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng, bằng sự tận tâm với dân bản, bằng những việc làm cụ thể vì lợi ích chung. Chính những con người như Hoàng Văn Sùng đang góp phần bác bỏ một cách thuyết phục những luận điệu xuyên tạc cho rằng giữa người có đạo với chính quyền có khoảng cách, giữa đức tin tôn giáo với lý tưởng của Đảng tồn tại sự đối lập.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bảo Lâm Anh Văn An, những mái nhà mới ở Nà Ca hôm nay không chỉ là kết quả của một dự án tái định cư. Đó còn là biểu tượng của niềm tin. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Niềm tin của người có đạo đối với chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước. Và cũng là minh chứng sinh động rằng ở nơi nào cán bộ gần dân, hiểu dân, vì dân, ở nơi đó ý Đảng sẽ bén rễ sâu trong lòng dân, kết thành sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa những xóm, bản còn nhiều khó khăn vững bước đi lên trên con đường phát triển.

Giữa những âm mưu xuyên tạc về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, có những luận điệu cố tình gieo rắc rằng giữa lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đức tin tôn giáo tồn tại đối lập. Nhưng thực tiễn ở những bản làng vùng cao có đạo tại Cao Bằng lại đang kể câu chuyện hoàn toàn khác từ những tín đồ Tin lành Vừ A Chảo, Triệu Thị Xỉm, Hoàng Văn Sùng chính là câu trả lời có sức thuyết phục nhất: nơi tiếng chuông nguyện cầu hòa cùng nhịp sống lao động thường ngày, vừa tận tâm phụng sự Chúa vừa là những công dân trách nhiệm, đảng viên tiên phong với vai trò trưởng xóm, bí thư, chi hội trưởng Hội Phụ nữ đã trở thành những hạt nhân tiêu biểu đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào cuộc sống. Câu chuyện của họ chính là minh chứng cho sự hòa hợp đức tin tôn giáo và trách nhiệm công dân, lý tưởng Đảng không xa rời đức tin mà bao dung, định hướng cho đức tin phát triển đúng pháp luật, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bài 1: Bí thư Chi bộ mở lối đổi thay ở Lũng Nặm.

Bài 2: Chuyện người phụ nữ giữ văn hóa, dựng xây bản làng.