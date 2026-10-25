Những hạt nhân 'tốt đời, đẹp đạo' - khi lý tưởng Đảng soi đường, đức tin lan tỏa (Bài 1)

Trên địa bàn tỉnh, công tác tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống đồng bào và khẳng định tính đúng đắn, nhân văn trong chủ trương của Đảng. Nhiều tín đồ Tin lành tiêu biểu phát huy vai trò gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ biên cương. Trở thành những hạt nhân lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác dân tộc, tôn giáo.

Bài 1: Bí thư Chi bộ mở lối đổi thay ở Lũng Nặm

Ở xóm Lũng Nặm, xã Bảo Lâm, Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo - tín đồ Tin lành người Mông đang từng ngày đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, từ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đến vận động nhân dân hiến đất mở đường. Những đồi hồi xanh tốt, nương sa nhân trĩu quả và những con đường rộng mở hôm nay là minh chứng cho sự gặp gỡ giữa ý Đảng với lòng dân, giữa đức tin tôn giáo với trách nhiệm công dân và khát vọng dựng xây quê hương.

Tiên phong mở hướng thoát nghèo cho người dân

Chúng tôi hỏi thăm nhà Bí thư Chi bộ xóm Lũng Nặm Vừ A Chảo, người dân không chỉ về khu dân cư mà hướng tay lên sườn đồi nơi tiếng máy xúc, máy ủi đang rộn ràng mở tuyến đường mới vào xóm. “Cứ theo con đường đang làm lên đồi hồi, đồi sa nhân là gặp bí thư”, một người dân vui vẻ nói.

Giữa vạt hồi, sa nhân xanh mướt, người đàn ông có vóc dáng tầm thước, khuôn mặt gầy rám nắng, tay đang thoăn thoắt phát cỏ, kiểm tra từng tán lá cây. Ít ai nghĩ Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo sinh năm 1987 nhưng đã là Bí thư Chi bộ từ năm 2017 đến nay. Gần một thập kỷ gắn bó với công việc của người đứng đầu chi bộ, anh luôn có mặt ở những việc khó của xóm, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lũng Nặm là xóm đặc biệt khó khăn của xã Bảo Lâm với 120 hộ, 750 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông, trong đó, 91 hộ dân theo đạo Tin lành. Trước đây, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào cây lúa, cây ngô trên những triền dốc, năng suất thấp, cái nghèo luôn đeo bám. Trăn trở trước thực tế đó, Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo nhận thấy muốn đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thì trước hết phải tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Thay vì chỉ vận động bằng lời nói, anh bắt đầu từ chính gia đình mình. Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu và thử nghiệm, anh mạnh dạn chuyển diện tích đất nương kém hiệu quả sang trồng cây hồi và cây sa nhân.

Những ngày đầu, không ít người nghi ngại. Nhưng bằng sự kiên trì, anh từng bước chứng minh hiệu quả của mô hình. Đến nay, gia đình anh có trên 1,5 ha sa nhân và 3 ha hồi. Mỗi năm chưng cất từ 250 - 300 lít tinh dầu hồi, giá bán từ 350 - 400 nghìn đồng/lít; thu hoạch trên 1 tấn sa nhân, giá khoảng 80 nghìn đồng/kg. Tổng thu nhập đạt trên 350 triệu đồng/năm, trở thành hộ tiêu biểu về phát triển kinh tế của xóm.

Anh Vừ A Chảo (thứ hai từ phải sang) tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Không dừng ở việc làm giàu cho gia đình, Chảo tích cực vận động người dân và tín hữu chuyển đổi cây trồng. Những buổi sinh hoạt chi bộ, họp xóm hay các cuộc gặp gỡ tại nhà dân đều trở thành dịp để anh chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật, phân tích hiệu quả kinh tế thực tế. Từ sự tiên phong của người bí thư chi bộ, Lũng Nặm từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa với trên 34 ha hồi, mỗi năm cho từ 5.000 - 6.000 lít tinh dầu; 24 ha sa nhân cho sản lượng khoảng 18 - 20 tấn quả tươi/năm. Tư duy sản xuất của người dân dần chuyển từ tự cung tự cấp sang phát triển hàng hóa, nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất canh tác. Hiệu quả từ các mô hình sản xuất tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Năm 2025, toàn xóm có 6 hộ thoát nghèo. Đó là kết quả của sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trong đó có vai trò hạt nhân của Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo.

Không bằng lòng với những kết quả đạt được, Chảo tích cực chủ động, đổi mới trong công tác và tiếp tục tìm hướng đi mới trong phát triển cây trồng tại địa phương. Dù khu vực nhà ở chưa có điện lưới quốc gia, mới chỉ có điện thắp sáng nhưng để thuận lợi công tác và thực hiện chuyển đổi số, Chảo tự đầu tư máy tính, máy in để ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Sau chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Sơn La, anh nhận thấy cây cà phê phù hợp với điều kiện địa phương. Trở về xóm, anh chủ động nghiên cứu kỹ thuật, tự ươm giống và vận động nhân dân trồng thử nghiệm. Đến nay, hơn 30 hộ dân trồng trên 10 ha cà phê, cây sinh trưởng tốt, được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân trong thời gian tới.

Ông Vừ Văn Thành, xóm Lũng Nặm cho biết: Thấy mô hình trồng hồi, sa nhân của Bí thư Chi bộ xóm Vừ A Chảo hiệu quả nên gia đình tôi học tập làm theo. Hiện gia đình có hơn 2 ha hồi, gần 1 ha sa nhân, thu nhập trên 250 triệu đồng mỗi năm. Nhờ có người đi trước làm mẫu, hướng dẫn tận tình nên bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và có cuộc sống ổn định như hôm nay.

Từ những đồi hồi, nương sa nhân xanh tốt đến những diện tích cà phê đang bén rễ trên đất mới, dấu ấn của Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo không chỉ nằm ở những con số về diện tích hay thu nhập. Điều đáng quý hơn là anh đã khơi dậy ý chí vươn lên, thay đổi tư duy sản xuất và thắp lên niềm tin cho người dân vào khả năng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Sự tiên phong ấy đang biến những nghị quyết của Đảng thành những mùa quả ngọt giữa đại ngàn Lũng Nặm.

Người "thắp lửa" nghị quyết, hết lòng vì bản làng

Đối với Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo, nghị quyết của Đảng không chỉ được triển khai trong các buổi sinh hoạt chi bộ hay các cuộc họp xóm mà phải được hiện thực hóa bằng những công trình, phần việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Anh luôn quan niệm rằng, muốn vận động nhân dân làm theo thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Chính sự nhất quán giữa lời nói và hành động đã giúp A Chảo xây dựng được uy tín trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình anh là một trong những hộ tiên phong tự nguyện hiến 100 m² đất để mở đường giao thông. Không chỉ hiến đất, anh nhiệt tình tham gia các ngày công lao động làm đường cùng bà con trong xóm. Phối hợp vận động nhân dân, tín hữu trong xóm đóng góp được 28 triệu đồng làm đường bê tông xóm. Với sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, xóm hoàn thành 1,1 km đường làng, ngõ xóm rộng 1,5 m, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và từng bước thay đổi diện mạo nông thôn vùng cao.

Vận động nhân dân hiến được 520 m² đất, đóng góp hơn 162 ngày công để vận chuyển vật liệu xây dựng nhà văn hóa xóm. Công trình không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành không gian gắn kết tình làng nghĩa xóm, nơi triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Một trong những kết quả nổi bật khác thể hiện vai trò hạt nhân của bí thư chi bộ là việc vận động người dân đưa chuồng trại chăn nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đây là chủ trương không dễ thực hiện bởi tập quán chăn nuôi dưới gầm sàn đã tồn tại nhiều năm trong đời sống đồng bào vùng cao. Bằng sự kiên trì tuyên truyền, giải thích và đặc biệt là sự gương mẫu thực hiện trước của gia đình, Chảo đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đến nay, 120/120 hộ trong xóm đưa chuồng trại gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dấu ấn đậm nét nhất về Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là hành trình vận động nhân dân hiến đất để xây dựng tuyến đường giao thông dài hơn 10 km nối trung tâm xã với xóm Lũng Nặm. Nhiều năm qua, giao thông luôn là “điểm nghẽn” lớn nhất cản trở sự phát triển của địa phương. Dù cây hồi, cây sa nhân mang lại nguồn thu nhập đáng kể nhưng việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn do đường sá đi lại cách trở. Những can tinh dầu hồi, những bao sa nhân hay nông sản của người dân nhiều khi phải vận chuyển thủ công qua những đoạn đường dốc cao, lầy lội. Khi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã vào xóm, người dân đều kỳ vọng đây sẽ là công trình tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Dương Văn Quả, người hiến đất và Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo trên con đường đang thi công ra trung tâm xã.

Tuy nhiên, để con đường được triển khai, một nhiệm vụ không hề đơn giản đặt ra là vận động các hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án tự nguyện hiến đất. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng gia đình nên đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và đặc biệt là uy tín của người cán bộ cơ sở. Phải mất gần 3 năm, cấp ủy, chính quyền xã và Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo cùng các tổ chức đoàn thể trong xóm bền bỉ thực hiện công tác dân vận. Hết cuộc họp xóm này đến cuộc họp khác, hết nhà này đến nhà khác, Chảo trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, phân tích cho người dân hiểu ý nghĩa và lợi ích lâu dài của con đường đối với sự phát triển của xóm. Có những hộ được tuyên truyền nhiều lần mới đồng thuận; có những trường hợp phải dành nhiều thời gian giải thích cặn kẽ để người dân yên tâm hiến đất. Sự chân thành, trách nhiệm cùng những việc làm gương mẫu trước đó đã tạo nên sức thuyết phục đặc biệt. Người dân không chỉ nghe bởi những điều anh nói mà còn tin bởi những điều anh đã làm. Kết quả, 34 hộ dân có đất nằm trên tuyến đường tự nguyện ký nhận hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.

Ông Dương Văn Quả, 60 tuổi, xóm Lũng Nặm, tự nguyện hiến hơn 5.000 m² đất để làm đường chia sẻ: Đất là tài sản lớn nên ban đầu gia đình rất băn khoăn. Nhưng Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo nhiều lần đến nhà vận động, kiên trì phân tích lợi ích lâu dài của công trình. Vì lợi ích chung của cộng đồng, gia đình tôi tự nguyện hiến đất. Tin rằng nghĩa cử và việc làm hôm nay sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu và cho xóm.

Con đường mới đang dần hình thành dưới chân đồi cũng giống như hành trình mà Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo đã và đang kiên trì thực hiện: mở lối cho sự đổi thay, đưa những chủ trương, nghị quyết Đảng đến gần hơn với cuộc sống của người dân vùng cao, người có đạo sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm Ban Thanh Tùng đánh giá: Đồng chí Vừ A Chảo là cán bộ cơ sở tiêu biểu, luôn sâu sát địa bàn, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, với vai trò tín đồ Tin lành, đồng chí phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con tín đồ; tích cực vận động nhân dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài 2: Chuyện người phụ nữ giữ văn hóa, xây dựng bản làng