Những "hạt nhân" tích cực vì sự tiến bộ của phụ nữ

Bằng những việc làm thiết thực và sự tận tâm, có những phụ nữ đang âm thầm góp sức thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” từ mỗi gia đình. Thông qua việc thực hiện các hoạt động trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chị bền bỉ lan tỏa thông điệp bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ định kiến, tập tục lạc hậu, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và tạo nên những chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Khánh Vĩnh hỏi thăm tình hình sản xuất của gia đình bà Cao Thị La (bìa phải).

Kiên trì tuyên truyền, vận động

Gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ từ năm 2000, bà Cao Thị La (thôn Liên Sang, xã Nam Khánh Vĩnh) tiếp tục tham gia Tổ truyền thông cộng đồng của thôn từ năm 2021, khi Dự án 8 bắt đầu triển khai. Hơn 20 năm đồng hành với chị em, bà kiên trì tuyên truyền, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” bằng sự gần gũi, chân thành theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Là người Raglai, am hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán của đồng bào, bà La có lợi thế trong việc tiếp cận, vận động người dân. Để thay đổi quan niệm con gái phải lấy chồng sớm, con cái chỉ cần biết đọc, biết viết là đủ, bà đến từng nhà khuyên các gia đình quan tâm việc học của con, tạo điều kiện để các em đến trường. Bà cũng tích cực tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giúp cha mẹ, trẻ em hiểu những hệ lụy mà các hủ tục này gây ra đối với sức khỏe và tương lai. Biết em Cao Thị Mỹ Tuyên (14 tuổi, thôn Liên Sang) phải nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ kết hôn sớm, bà tìm đến thăm hỏi, động viên và tuyên truyền. “Qua những lần được các cô tuyên truyền, vận động, em hiểu hơn về tác hại của tảo hôn và sẽ không kết hôn, sinh con sớm”, Tuyên chia sẻ.

Tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ, bà La đến từng gia đình để tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ tập tục có hại, chăm sóc sức khỏe sinh sản... Bà thường kể những câu chuyện về các gia đình người Raglai nuôi dạy con học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định để chị em học tập, làm theo. Một trong những chuyển biến đáng chú ý là nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em của nhiều gia đình được nâng lên. Trước đây, nhiều người chưa chú trọng khám thai định kỳ mà chủ yếu theo dõi, chăm sóc tại nhà. Bà La cùng các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng và các đơn vị liên quan kiên trì vận động phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế thăm khám. Đến nay, 100% phụ nữ mang thai tại địa phương đã chủ động đến trạm y tế theo dõi sức khỏe thai kỳ. “Muốn chị em hiểu và làm theo mình phải gần gũi, trò chuyện để họ hiểu được ý nghĩa, lợi ích của những việc làm đó đối với bản thân và gia đình", bà Cao Thị La chia sẻ.

Bà Cao Thị La (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ hội tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn cho trẻ em gái.

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, bà còn gương mẫu phát triển kinh tế gia đình với 3ha keo, chăn nuôi bò, gà và trồng cây ăn quả. Bà tích cực tham gia mô hình “Địa chỉ tin cậy”, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và các hoạt động dân số. Từ sự cần cù và ý chí vươn lên, bà tạo niềm tin, khích lệ chị em chủ động phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Những nỗ lực của bà được các cấp hội, địa phương ghi nhận, khen thưởng. Nhưng niềm vui lớn nhất với bà là chứng kiến trẻ em được quan tâm học tập, phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe, những hủ tục từng bước được đẩy lùi... Những đổi thay ấy tiếp thêm động lực để bà tiếp tục vận động người dân thay đổi theo hướng tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng Raglai ngày càng tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc.

Bà PHAN THỊ HÒA BÌNH - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Trong quá trình triển khai Dự án 8, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đã kiên trì đưa thông điệp bình đẳng giới đến từng gia đình, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Bằng sự gần gũi, tận tâm, những nhân tố tích cực như bà Cao Thị La, Chamaléa Thị Khém đã biến những nội dung tuyên truyền thành hành động thiết thực trong đời sống. Từ những cuộc trò chuyện chân tình, những lần đến từng nhà, các chị đang từng ngày vun đắp sự bình đẳng trong mỗi gia đình, để phụ nữ được tôn trọng, trẻ em được tạo điều kiện học tập và những đổi thay tích cực dần lan tỏa trong cộng đồng.

Lan tỏa nếp sống bình đẳng

Cách đây 2 năm, khi biết một nữ sinh 16 tuổi có ý định nghỉ học để kết hôn, bà Chamaléa Thị Khém - Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng thôn Rã Trên (xã Mỹ Sơn) đã nhiều lần đến tận nhà tuyên truyền, vận động em tiếp tục đến trường. Bà còn kiên trì tìm đến những học sinh bỏ học để động viên các em quay lại lớp, trong đó có em Chamaléa Nhang ở cùng thôn. Nhờ sự động viên, khích lệ của bà Khém và các thành viên tổ truyền thông cộng đồng thôn, em Chamaléa Nhang đã trở lại lớp. “Được các cô vận động, em hiểu hơn về ý nghĩa của việc học và cảm thấy vui khi đến trường. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt”, em Chamaléa Nhang chia sẻ. Đó cũng là cách bà Khém bền bỉ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động suốt thời gian qua: Đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ và kiên trì đồng hành để giúp phụ nữ, trẻ em thay đổi nhận thức, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Bà Chamaléa Thị Khém (bìa phải) cùng cán bộ hội đến nhà tuyên truyền cho người dân.

Tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ từ năm 2011, bà Khém luôn tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Là bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng thôn, bà có điều kiện nắm bắt tình hình, kịp thời chia sẻ những vấn đề người dân quan tâm. Bà đã chủ trì tổ chức 15 buổi truyền thông, thu hút hơn 800 lượt người tham gia. Đồng thời, đến từng nhà tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc, nuôi dạy con cái; vận động người dân loại bỏ hủ tục trong cưới hỏi, tang lễ... Nhờ kiên trì vận động, bà đã thuyết phục được 5 gia đình người Raglai không tổ chức thách cưới tốn kém, thay vào đó dành khoản tiền này làm vốn ban đầu cho con cái phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, bà phối hợp với nhà trường, trạm y tế tuyên truyền, vận động học sinh, phụ nữ, người dân tham gia tư vấn, thăm khám và chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng lứa tuổi.

Bà Chamaléa Thị Khém (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ hội thăm hỏi tình hình của em Chamaléa Nhang sau khi trở lại trường học.

Để giúp chị em phát triển kinh tế, bà vận động thành lập tổ tiết kiệm xoay vòng với 20 phụ nữ, mỗi người góp từ 100.000 đến 200.000 đồng/tháng, tạo nguồn vốn giúp nhau chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, 3 hộ phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo. Bản thân bà tiên phong thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” từ chính gia đình mình: Cùng chồng chia sẻ việc nhà, bình đẳng bàn bạc các vấn đề kinh tế, quan tâm việc học của các con... Bà Chamaléa Thị Khém chia sẻ: “Muốn vận động người khác trước hết bản thân phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Qua những buổi tuyên truyền, những cuộc trò chuyện, tôi mong chị em có thêm kiến thức để áp dụng vào cuộc sống. Khi phụ nữ có kiến thức, có tiếng nói và được chia sẻ trách nhiệm, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn”.

Những việc làm bình dị nhưng đầy tâm huyết của bà Chamaléa Thị Khém đã giúp người dân nâng cao nhận thức, từng bước đẩy lùi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” và giảm tình trạng bạo lực gia đình. Những nỗ lực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần bình đẳng giới, khơi dậy những đổi thay tích cực trong mỗi gia đình.