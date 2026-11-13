Những 'hạt nhân' khơi dậy sức dân, góp sức đổi thay bản làng Thái Nguyên

Hiến đất mở đường

Tại xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên, ông Triệu Thanh Bình (SN 1966, dân tộc Dao) được người dân quý mến bởi sự tận tụy trên cương vị Bí thư Chi bộ. Được công nhận là người có uy tín từ năm 2020, ông luôn tâm niệm muốn dân tin, dân làm theo thì bản thân và gia đình phải gương mẫu đi đầu.

Ông Triệu Thanh Bình (áo đỏ), người có uy tín tại xã Kim Phượng tích cực vận động người dân hiến đất xây dựng sân nhà văn hóa xóm Kim Sơn.

Trong làn sóng xây dựng nông thôn mới, gia đình ông Bình chủ động hiến đất mở đường, giải phóng hành lang giao thông.

“Đường sá thông thoáng không chỉ giúp bà con đi lại bớt gian nan mà quan trọng hơn là nông sản chở đi bán thuận tiện, thương lái đến tận nơi, kinh tế từ đó mới phát triển được”, ông Bình chia sẻ.

Từ hành động thiết thực của gia đình, ông kiên trì “đến từng nhà, gõ từng cửa”. Không vận động suông, ông chọn cách lắng nghe tâm tư, tháo gỡ thắc mắc để người dân thấy rõ cái lợi lâu dài.

Thấy được cái tâm của người cán bộ xóm, gia đình ông Bàn Kim Ngọc (SN 1961) đã quyết định hiến 41m² đất để làm sân nhà văn hóa.

Ông Ngọc bộc bạch: “Nhà văn hóa là cái chung của làng xã. Ông Bình giảng giải hợp tình hợp lý nên gia đình tôi sẵn sàng đóng góp, mong bà con có chỗ sinh hoạt rộng rãi hơn”.

Chuyện ở Kim Sơn không phải là duy nhất. Tại xóm Đồng Bông, xã An Khánh, ông Triệu Hạnh Kiểm (SN 1955, dân tộc Tày) cũng là một “hạt nhân” uy tín tiêu biểu.

Rời quân ngũ trở về địa phương, người cựu chiến binh ấy vẫn giữ nguyên tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Triệu Hạnh Kiểm, người có uy tín ở xóm Đồng Bông, xã An Khánh tích cực phát triển kinh tế và làm gương trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Bằng sự kiên trì giải thích về tầm nhìn dài hạn của giao thông nông thôn, ông Kiểm thuyết phục hàng loạt hộ dân giải tỏa đất vườn. Tiêu biểu như gia đình bà Phạm Thị Hà tự nguyện hiến 70m² đất, hay gia đình ông Đỗ Viết Thái hiến 80m² đất vườn tạp.

Bà Phạm Thị Hà chia sẻ: “Nhờ bác Kiểm phân tích, chúng tôi hiểu mở đường rộng là vì tương lai của chính con cháu mình. Đường to thì xe chạy êm, chở nông sản đi tiêu thụ dễ dàng hơn hẳn”.

“Cầu nối vàng” giữa chính quyền và lòng dân

Xây dựng nông thôn mới cần nguồn lực Nhà nước, nhưng sự đồng lòng hưởng ứng từ Nhân dân mới là chìa khóa quyết định tiến độ. Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số và địa bàn thay đổi đòi hỏi công tác vận động phải sát sườn, am hiểu phong tục tập quán từng vùng.

Ở vị trí sát dân, hiểu dân nhất, những người có uy tín chính là cánh tay nối dài của chính quyền. Họ không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách đến từng nếp nhà mà còn kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào lên cấp trên, giải quyết dứt điểm các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Ông Triệu Thanh Bình, xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng hướng dẫn bà con phát triển kinh tế.

Đánh giá về vai trò của lực lượng này, ông Dương Văn Toản, Chủ tịch UBND xã An Khánh nhấn mạnh: “Người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự gương mẫu và tiếng nói uy tín trong đời sống, họ đã tạo ra sự đồng thuận cao, động viên bà con tích cực phát triển kinh tế, làm nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.

Những mảnh đất hiến tặng, những con đường mới mở hay không gian sinh hoạt cộng đồng ngày càng khang trang chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả từ tiếng nói của người có uy tín. Họ đang góp phần khơi dậy nội lực mạnh mẽ trong Nhân dân, từng bước đổi thay diện mạo các bản làng tại Thái Nguyên.