Những hạt gạo nghĩa tình, những tấm lòng sẻ chia

Các hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận cùng chung tay góp gạo, thực phẩm cho mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất nghĩa tình”

Người kết nối những tấm lòng

20 năm qua, cứ đến kỳ hàng tháng, khoảng 20 chị em phụ nữ của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận lại cùng nhau chuẩn bị những phần quà để trao cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Người góp gạo, người góp tiền, người có gì góp nấy. Cứ thế, “Hũ gạo tình thương” và “Heo đất nghĩa tình” trở thành việc làm quen thuộc của chị em.

Mỗi lần trao, các chị thường chuẩn bị khoảng chục ký gạo, kèm theo muối, đường, bột ngọt mỗi phần quà chỉ từ 250.000 - 300.000 đồng, mỗi tháng có khoảng 3 hoàn cảnh được nhận hỗ trợ. Đó có thể là một gia đình còn chật vật với cuộc sống, một cụ già neo đơn hay một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phần quà không lớn, nhưng được trao đều đặn suốt 20 năm lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự sẻ chia được duy trì bằng lòng kiên trì và tinh thần tự nguyện. Các hội viên Chi hội Phụ nữ cho biết, khi bắt đầu mô hình, không ai nghĩ việc làm nhỏ này có thể duy trì lâu đến vậy.

Chi Hội Phụ nữ Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận trao quà sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thuận, cho rằng hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình là kịp thời hỗ trợ phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố. Qua các mô hình, hội kịp thời hỗ trợ tiền mặt hoặc vật chất, động viên hội viên phụ nữ yếu thế và trẻ em khó khăn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống

Cũng bằng cách làm giản dị ấy, tại tổ dân phố 4, phường Phú Thủy, bà Lê Thị Bạch Phượng - Tổ trưởng tổ dân phố, nhiều năm qua đã trở thành người kết nối những tấm lòng nhân ái với các hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2019, sau khi nghỉ hưu về tham gia công tác tại tổ dân phố, bà Phượng cùng với chi hội phụ nữ đã vận động được gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cụ già neo đơn và những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhưng với bà, những con số không quan trọng bằng từng hoàn cảnh cụ thể. Mỗi gia đình khó khăn đều có một câu chuyện, từ bệnh tật, mất việc, tuổi già đến những biến cố bất ngờ. Có những trường hợp khiến bà nhớ mãi bởi hoàn cảnh của họ khiến mình không thể đứng ngoài.

Bà Lê Thị Bạch Phượng cùng các thành viên trong chi Hội Phụ nữ Tổ dân phố 4, phường Phú Thủy trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Cho đi để tình người ở lại

Gia đình anh Lê Viết Đông ở tổ dân phố 4 là một trường hợp như vậy. Mẹ anh vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Gia đình vốn khó khăn, nay thêm gánh nặng chi phí tang lễ. Biết hoàn cảnh, bà Phượng vận động các mạnh thường quân chung tay, quyên góp gần 40 triệu đồng, giúp gia đình anh Đông lo hậu sự cho mẹ.

Bà Lê Thị Bạch Phượng thăm hỏi, chia sẻ với gia đình anh Lê Viết Đông

Điểm chung giữa “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất nghĩa tình” của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Hàm Hiệp và những việc làm của bà Lê Thị Bạch Phượng là đều bắt đầu từ những điều giản dị, được duy trì bằng sự kiên trì và trách nhiệm của cộng đồng. Để sự hỗ trợ đến đúng người, người vận động phải hiểu hoàn cảnh, nắm nhu cầu và tạo được niềm tin. Một mạnh thường quân nhiều lần đồng hành với bà Phượng chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng bà Phượng vì mỗi lần vận động, bà đều chia sẻ cụ thể để chúng tôi biết sự đóng góp của mình sẽ đến đúng người đang cần”.

Tôi chỉ nghĩ mình vận động được ai thì vận động, mỗi người góp một chút, để gia đình họ bớt đi một phần gánh nặng. Bà Lê Thị Bạch Phượng, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Phú Thủy

Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của những mô hình và con người làm việc nghĩa ở cơ sở là không chỉ giúp đỡ về vật chất, mà còn trao thêm niềm tin, sự động viên để người khó khăn cảm thấy mình luôn được cộng đồng quan tâm. Từ những “hũ gạo”, “con heo đất” hay những lời vận động chân thành, tinh thần tương thân tương ái được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống.