Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho đồng bào khu vực biên giới. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Theo Điều 4, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung tại các nghị định liên quan và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 65/2026/VBHN-NĐ-BQP), các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

1. Làm hư hỏng, hủy hoại, xê dịch hoặc mất mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới, các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”, công trình biên giới.

2. Làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, ô nhiễm môi trường của sông, suối biên giới.

3. Cư trú, khai thác lâm thổ sản, thăm dò, khai thác khoáng sản, thủy sản trái phép.

4. Vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, chăn thả gia súc.

5. Chôn cất, chuyển dịch mồ mả, vận chuyển thi thể, hài cốt, động vật, thực vật và xác động vật qua biên giới không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

6. Bắn súng qua biên giới, gây nổ, chặt phá và đốt cây khai hoang trong vành đai biên giới.

7. Quay phim, chụp ảnh, ghi âm, đo, vẽ cảnh vật ở những nơi có biển cấm trong khu vực biên giới đất liền.

8. Các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại.

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hiệp định về quy chế biên giới mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký với các nước láng giềng.

Việc chấp hành nghiêm các quy định trên là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực biên giới đất liền, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn biên giới.