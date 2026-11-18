Ảnh: Terra Peru

Tàu hỏa hạng sang đang ở trong giai đoạn phát triển mạnh trên thế giới, và việc các thương hiệu ra mắt những đoàn tàu xa xỉ cùng hành trình đường ray mới chưa có dấu hiệu chậm lại. Nhu cầu đến từ những du khách giàu có đã khám phá niềm vui của du lịch chậm, cùng sự hoài niệm và niềm yêu thích thời hoàng kim của ngành đường sắt.

Song hành với nhu cầu là những khoản đầu tư khổng lồ vào các đoàn tàu này từ những tên tuổi xa xỉ như LVMH, Belmond và Accor. Dưới đây là ba hành trình tàu hỏa hạng sang đáng mong đợi nhất trong năm 2027.

HÀNH TRÌNH PARIS - ISTANBUL VỚI L’ORIENT EXPRESS

Có thể nói, tin tức lớn nhất của ngành tàu hỏa hạng sang năm 2027 là sự ra mắt của đoàn tàu L’Orient Express hoàn toàn mới. Tàu sẽ đi theo dấu chân của tàu Orient Express nguyên bản, từ Paris đến Istanbul, đoàn tàu được bất tử hóa trong tiểu thuyết “Murder on the Orient Express” của Agatha Christie.

Cần lưu ý rằng chuyến tàu L’Orient Express này thuộc tập đoàn khách sạn Pháp Accor, không nên nhầm với Venice Simplon-Orient-Express do Belmond sở hữu.

ẢnhL: L’Orient Express

Đầu năm 2027, đoàn tàu giường nằm được tái hiện này sẽ chạy tuyến kinh điển Paris - Istanbul. Đoàn tàu mới gồm 13 toa nguyên bản của Nostalgie-Istanbul-Orient-Express và bốn toa tàu di sản khác.

Ông Maxime D’Angeac, Giám đốc nghệ thuật của Orient Express, đã phục chế các toa tàu theo một phiên bản được nâng tầm của phong cách Art Deco. Đội ngũ nghệ nhân của ông đã tái tạo một phiên bản bay bổng của nguyên mẫu, thậm chí còn lộng lẫy hơn, với đồ khảm gỗ, quầy bar bằng kính lấy cảm hứng từ René Lalique và các tấm kính mờ.

Các cabin sẽ có tường và đầu giường bọc da, đính hạt xà cừ. Du khách có thể mong đợi trần gương trong toa ăn và đồ nội thất lấy cảm hứng từ thiết kế thập niên 1930. Hiện tại, giá vé và ngày khai trương vẫn chưa được ấn định.

HÀNH TRÌNH PARIS - MONACO TRÊN VENICE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS

Ngày 10/5/2027, Venice Simplon-Orient-Express, một đoàn tàu của Belmond, sẽ ra mắt tuyến mới từ Paris đến Monaco, lần đầu tiên đưa du khách đến Monte Carlo. Hành trình này đã được định sẵn trở thành một phần trong lịch trình hàng năm của đoàn tàu.

Ảnh: Belmond

Khởi hành từ Paris vào buổi tối, những toa tàu xanh lam đêm cổ điển sẽ chạy qua một số cảnh quan ngoạn mục nhất của Riviera Pháp, ngang qua Cannes và Nice trước khi đến Monaco.

Các khoang lưu trú lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco, trong đó có L’Observatoire, toa tàu do nghệ sĩ người Pháp JR thiết kế, gồm phòng ngủ, phòng tắm có bồn ngâm và một phòng trà, thư viện ẩn. Giá vé khởi điểm từ 4.870 euro (khoảng 5.467 USD) mỗi người, tính theo phòng đôi.

HÀNH TRÌNH ĐẾN “NÓC NHÀ THẾ GIỚI” TRÊN GOLDEN EAGLE SILK ROAD EXPRESS

Hành trình “Nóc nhà thế giới” trên Golden Eagle Silk Road Express chắc chắn là một trong những chuyến tàu tuyệt vời nhất hành tinh. Rời Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, đoàn tàu tiếp tục đến Lạc Dương, Thành Đô, Tây An, Tây Ninh, Đôn Hoàng và cuối cùng là Lhasa ở Tây Tạng.

Chuyến đi kéo dài 13 ngày này men theo các tuyến thương mại cổ xưa và dừng chân tại những thành phố huyền thoại, băng qua cảnh quan có cả những đỉnh núi cao nhất thế giới.

Ảnh: Golden Eagle Luxury Trains

Điểm đến đáng chú ý nhất là Lhasa, thủ phủ tâm linh của Tây Tạng, nơi có các tu viện Phật giáo và những đỉnh núi thiêng.

Golden Eagle Silk Road Express là đoàn tàu du lịch riêng với đầy đủ phòng khép kín, gồm 10 toa giường nằm, hai toa ăn, một toa quầy bar và một toa ngắm cảnh, một không gian sang trọng để thưởng thức cảnh quan lịch sử. Giá vé khởi điểm từ 25.900 USD mỗi người, tính theo phòng đôi.