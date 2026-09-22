Những hãng ô tô đang bán nhiều xe nhất tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2026, với tổng cộng 432.548 xe được bán ra, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam bán được với tổng cộng 432.548 xe.

Trong đó, các thương hiệu thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt doanh số tổng 246.935 xe, VinFast bán 154.073 xe và Hyundai Thành Công đạt 31.540 xe.

Nếu không tính VinFast, cuộc đua doanh số giữa các thương hiệu còn lại vẫn có sự phân hóa khá rõ.

Toyota: 47.043 xe

Toyota giữ khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau và tiếp tục là thương hiệu xe nước ngoài có doanh số cao nhất tại Việt Nam.

Hãng xe Nhật khởi đầu năm 2026 không quá thuận lợi khi từng bị Hyundai vượt qua trong những tháng đầu năm, thậm chí có thời điểm đứng sau Mitsubishi.

Toyota giữ khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau và tiếp tục là thương hiệu xe nước ngoài có doanh số cao nhất tại Việt Nam là 47.043 xe sau 8 tháng.

Tuy nhiên, doanh số được cải thiện nhờ các mẫu Yaris Cross, Innova Cross, Veloz và sự xuất hiện của Hilux mới. Sau 8 tháng, doanh số Toyota tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong nhóm sản phẩm chủ lực của Toyota, Yaris Cross và Innova Cross tiếp tục đóng góp đáng kể cho doanh số.

Cụ thể, Yaris Cross đạt 10.847 xe, còn Innova Cross đạt 8.847 xe cộng dồn. Riêng tháng 8, hai mẫu xe này lần lượt bán 920 xe và 829 xe, cùng góp mặt trong nhóm 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng.

Hyundai bán 31.540 xe

Hyundai đứng thứ hai trong nhóm các hãng không tính VinFast với 31.540 xe bán ra sau 8 tháng.

Con số này gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước, chỉ tăng 36 xe. Nếu chỉ tính các mẫu xe con, Hyundai đạt 21.949 xe, giảm gần 6% so với cùng kỳ.

Hyundai bán được 31.540 xe sau 8 tháng.

Mitsubishi: 28.042 xe

Mitsubishi đứng thứ ba với 28.042 xe và là thương hiệu có nhiều mẫu xe góp mặt nhất trong Top 10 tháng 8.

Xpander đạt 9.542 xe sau 8 tháng, Xforce đạt 8.133 xe, Destinator đạt 6.588 xe và Triton đạt 2.826 xe. Riêng 4 mẫu này cộng lại đạt 27.089 xe, tương đương gần toàn bộ doanh số của Mitsubishi trong 8 tháng.

Sau 8 tháng Mitsubishi bán được 28.042 xe.

Đáng chú ý, Triton tạo ra biến động lớn trong tháng 8 khi bán 1.145 xe, tăng tới 1.004 xe so với tháng trước và lần đầu đứng đầu nhóm ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng.

Bên cạnh Triton, Mitsubishi còn có Destinator bán 674 xe, Xpander đạt 668 xe và Xforce đạt 664 xe trong tháng 8.

Destinator mới gia nhập thị trường hơn nửa năm nhưng đã nhanh chóng góp mặt trong nhóm xe bán chạy, trong khi Xpander và Xforce tiếp tục duy trì doanh số dù cùng giảm so với tháng trước.

Ford: 26.603 xe

Ford xếp thứ tư với 26.603 xe. Hai mẫu xe chủ lực của hãng đồng thời góp mặt trong Top 10 tháng 8 là Ranger và Everest.

Tính từ đầu năm, Ranger đạt 8.688 xe, còn Everest đạt 7.640 xe. Trong tháng 8, hai mẫu xe này bán lần lượt 729 xe và 690 xe.

Ford bán được 26.603 xe sau 8 tháng.

KIA: 20.615 xe

KIA khép lại nhóm 5 thương hiệu dẫn đầu với 20.615 xe. Trong danh sách xe bán chạy tháng 8, KIA có Seltos góp mặt với 686 xe.

Tính lũy kế 8 tháng, mẫu SUV này đạt 5.957 xe, cho thấy đây vẫn là một trong những sản phẩm đóng góp quan trọng vào doanh số của thương hiệu.

KIA bán được 20.615 xe sau 8 tháng.

Như vậy, sau 8 tháng, Toyota đang giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm thương hiệu không tính VinFast, trong khi Hyundai, Mitsubishi, Ford và KIA lần lượt bám đuổi.

Ở cấp độ sản phẩm, cuộc cạnh tranh cũng diễn ra khá đa dạng khi các mẫu xe chủ lực trải rộng từ SUV đô thị, MPV, SUV 7 chỗ đến bán tải.