Những hạn chế ít được nhắc đến của máy giặt cửa trên

Khi lựa chọn máy giặt, nhiều người thường băn khoăn giữa các loại máy khác nhau. Dù không phải là mẫu máy giặt cao cấp, một chiếc máy giặt vẫn tốt hơn là không có. Tuy nhiên, nếu muốn kỹ lưỡng hơn, có một số điều cần lưu ý trước khi quyết định mua.

Trước tiên, cần biết rằng không phải tất cả các mẫu máy giặt đều đáng mua. Mỗi loại máy giặt đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Mặc dù phổ biến và có khả năng giặt sạch quần áo, máy giặt cửa trên cũng tồn tại một số nhược điểm so với máy giặt cửa trước mà người tiêu dùng nên cân nhắc.

Tiêu thụ nhiều nước hơn

Theo thống kê, một máy giặt cửa trên có thể sử dụng từ 53 đến 76 lít nước cho mỗi lần giặt, tùy thuộc vào khối lượng giặt và tuổi thọ của máy. Đặc biệt, những máy có bộ phận khuấy ở giữa có thể tiêu thụ lên đến 72 lít nước, trong khi máy không có bộ phận này vẫn tiêu tốn khoảng 49 lít. Ngược lại, máy giặt cửa trước chỉ tiêu thụ khoảng 26 lít nước cho mỗi lần giặt, giúp tiết kiệm nước và giảm hóa đơn tiền nước.

Gây hao mòn vải

Máy giặt cửa trên thường có lồng giặt cố định, điều này có thể gây áp lực lên quần áo, dẫn đến tình trạng vải bị mòn sớm. Phương pháp giặt của máy cũng có thể không hiệu quả bằng máy cửa trước do quần áo phải cọ xát vào lồng giặt để làm sạch. Hơn nữa, máy giặt cửa trên có thể phát ra tiếng ồn lớn hơn, đặc biệt khi quần áo bị dồn về một bên trong quá trình giặt.

Khả năng xếp chồng

Với nhiều gia đình, việc đặt máy giặt và máy sấy cạnh nhau là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu không gian hạn chế, người dùng có thể phải tìm kiếm giải pháp bố trí theo chiều dọc. Với máy giặt cửa trên, việc xếp chồng lên máy sấy cửa trước là không khả thi, vì cửa máy giặt sẽ khó tiếp cận khi đặt ở vị trí cao. Hơn nữa, máy giặt nặng và di chuyển nhiều khi hoạt động, điều này có thể gây hư hỏng cho cả hai thiết bị.

Tốc độ quay thấp

Mặc dù một số mẫu máy mới đã cải thiện tốc độ quay, nhưng nếu đang tìm kiếm máy cũ hoặc đã qua sử dụng, tốc độ này có thể không đạt tiêu chuẩn hiện đại. Điều này có thể dẫn đến việc quần áo vẫn còn ẩm nhiều hơn sau khi giặt, khiến máy sấy phải hoạt động lâu hơn và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

Tóm lại, nếu đang cân nhắc mua máy giặt cửa trên, hãy xem xét kỹ lưỡng những nhược điểm này để đưa ra quyết định phù hợp nhất cho nhu cầu của gia đình mình.