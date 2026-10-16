Những gương mặt nổi bật nào sẽ xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026 (AEF 2026) sẽ diễn ra từ ngày 26-29/10 tại TP. Hồ Chí Minh. (Nguồn: AEF)

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chứng kiến những chuyển dịch sâu sắc, liên kết đa phương và nỗ lực chung tay hành động không còn là một lựa chọn mà là chìa khóa tất yếu để kiến tạo sự phát triển bền vững.

Là nền tảng đối thoại chiến lược, AEF 2026 đang trở thành tâm điểm hội tụ của các nguồn lực, lãnh đạo chiến lược và tổ chức uy tín trên thế giới. Cộng hưởng cùng thông điệp kiến tạo về một “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, AEF 2026 vinh dự đón nhận sự tham dự từ đại diện của 10 tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm: Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); Liên hợp quốc (UN); Liên minh châu Âu (EU); Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO); Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO); Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC); Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF); Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP); tổ chức C40 Cities

Sự quy tụ của các tổ chức quốc tế và định chế tài chính toàn cầu tại AEF 2026 không chỉ khẳng định tầm vóc sự kiện mà còn hiện thực hóa mạnh mẽ thông điệp “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Đây là nền tảng chiến lược giúp các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và nhà đầu tư đối thoại chính sách, liên kết nguồn lực, tiếp cận công nghệ và mở rộng mạng lưới đối tác xuyên biên giới; qua đó kiến tạo “các mô hình hợp tác mới” để bứt phá năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, AEF 2026 cũng vinh dự chào đón 7 thành viên của Mạng lưới Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) thuộc WEF, bao gồm: Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư Hàn Quốc; Trung tâm tài chính quốc tế Astana, Kazakhstan; Trung tâm xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo châu Âu tại Pháp; Trung tâm Công nghệ và Công nghiệp Nam Phi; Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư Các tiểu vương quốc Arab thống nhất; Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư Malaysia; Trung tâm Công nghệ Chính phủ toàn cầu Berlin, Đức.

Sự quy tụ của các “ông lớn” tiêu biểu trải dài từ Á sang Âu, từ Phi đến Trung Đông không chỉ mang tới bức tranh toàn cảnh về xu hướng công nghệ toàn cầu, mà còn là một “tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” mà Diễn đàn hướng tới.Sự hiện diện đặc biệt này góp phần giúp AEF 2026 củng cố quan hệ đối tác chiến lược, mở ra không gian thực tiễn để các quốc gia cùng đối thoại, cộng hưởng nguồn lực và dẫn dắt sự phát triển đột phá của Cách mạng Công nghiệp 4.0.