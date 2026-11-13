Những gương mặt nổi bật của đội tuyển cử tạ Lâm Đồng

VĐV K’Dương (đứng giữa, bục số 1) trên bục nhận HC vàng tại một giải cử tạ châu Á.

Niềm hi vọng của cử tạ Lâm Đồng

Khuôn mặt nổi bật nhất trong đội tuyển cử tạ Lâm Đồng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 năm nay chính là vận động viên (VĐV) K’Dương.

K’Dương (SN 2007), ngụ phường 2 Bảo Lộc, là chàng trai người Mạ đến với môn cử tạ từ khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, trong một đợt tuyển chọn năng khiếu thể thao tại địa phương, K’Dương được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng phát hiện, tuyển chọn và đào tạo ở tuyến năng khiếu trẻ của tỉnh.

Cùng được chọn vào đội hình năng khiếu cử tạ Lâm Đồng trong đợt này còn có các VĐV trẻ người K’ho khác. Năm 2018, K’Dương và nhiều bạn trong đội hình trẻ năng khiếu này được Lâm Đồng gửi đào tạo tại Trung tâm Đào tạo VĐV thuộc Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Nhờ siêng năng tập luyện, từ một VĐV có thể hình nhỏ nhắn, K’Dương đã có những bước tiến bộ vượt bậc, trở thành một khuôn mặt đầy triển vọng của cử tạ Việt Nam. Anh lần lượt chinh phục các giải lớn thế giới, không chỉ mang về HC cho thể thao Việt Nam mà nhiều lần còn lập kỷ lục thế giới.

Năm 2022, K’Dương giành 3 HC Vàng và phá 3 kỷ lục cử tạ trẻ thế giới ở hạng cân 55 kg nam tại Giải vô địch thanh thiếu niên và trẻ châu Á ở Uzbekistan. Năm 2023, anh tiếp tục giành 3 HC Vàng và thiết lập các kỷ lục thế giới ở nhóm tuổi thiếu niên tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên thế giới ở Albania. Năm 2024, K’Dương phá 3 kỷ lục do chính mình thiết lập tại giải trẻ châu Á, nâng tổng cử lên 262 kg - thành tích chưa từng có đối với một VĐV Việt Nam ở hạng cân 55 kg. Đến năm 2025, anh giành 1 HC Vàng và 2 HC Bạc tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ thế giới ở Peru.

Trong năm 2026, thi đấu ở hạng cân 60 kg, K’Dương giành 3 HC Đồng tại Giải vô địch cử tạ trẻ thế giới tổ chức ở Ai Cập vào tháng 5. Đến tháng 10, anh xếp thứ tư chung cuộc ở hạng cân 60 kg nam tại Giải vô địch cử tạ thế giới ở Ninh Ba (Trung Quốc).

Trở về từ Trung Quốc, K’Dương đang tập trung cùng đội tuyển cử tạ Lâm Đồng chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới. Anh cho biết, cần thêm thời gian phục hồi do cường độ tập luyện cao và gặp một chút chấn thương, nhưng hiện sức khỏe đã ổn định. Tại đại hội, K’Dương sẽ tranh tài ở hạng cân 60 kg. Dù đây là hạng cân có nhiều VĐV trong nước tham dự, anh tự tin sẽ mang thành tích về cho đội nhà.

VĐV Nguyễn Thành Đô giành HCV tại giải Vô địch cử tạ các CLB quốc gia năm 2026

Hướng đến mục tiêu giành HC Vàng cho thể thao tỉnh nhà

Đội tuyển cử tạ Lâm Đồng đăng ký 10 VĐV tham dự đại hội năm nay, gồm 6 nam và 4 nữ. Bên cạnh K’Dương, đội tuyển còn có những gương mặt trẻ như K’Vỹ (dân tộc K’ho, quê Đam Rông, sinh năm 2011), thi đấu hạng cân 60 kg và K’Win (dân tộc Mạ, quê Lộc Tân, phường 2 Bảo Lộc, SN 2008), thi đấu hạng cân 71 kg.

Đáng chú ý, Nguyễn Thành Đô (SN 2002) là một trong những VĐV có triển vọng giành HC cho đội tuyển. Anh từng giành HC Bạc hạng cân 61 kg nam tại Đại hội Thể thao các quốc gia độc lập năm 2023. Gần đây, Thành Đô tiếp tục khẳng định phong độ khi giành HC Vàng hạng cân 71 kg tại Giải vô địch cử tạ các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.

Ở nội dung nữ, đội tuyển có 4 VĐV, đều là người dân tộc thiểu số của Lâm Đồng, được gửi đào tạo tại Trung tâm Đào tạo VĐV - Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Trong đó, có những gương mặt trẻ như Cơ Liêng K’Hương (dân tộc Cil, xã Phú Sơn Lâm Hà, SN 2010), Ka Nghiệp (dân tộc K’ho, Di Linh, SN 2010) và Ka Thép (dân tộc Mạ, Lộc Tân, phường 2 Bảo Lộc, SN 2008).

Đáng chú ý, Ka Hoài (dân tộc Mạ, Lộc Tân - phường 2 Bảo Lộc, SN 2008) là VĐV có thành tích nổi bật ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2021, trong lần đầu tham dự giải cấp quốc gia, Ka Hoài giành cả 3 HC Vàng. Năm 2022, em tiếp tục giành 1 HC Vàng, 2 HC Bạc và năm 2023 giành thêm 1 HC Vàng. Những năm tiếp theo, Ka Hoài vẫn duy trì thành tích HC tại các giải đấu trong nước.

Ở đấu trường quốc tế, Ka Hoài ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng chú ý. Tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á năm 2024 ở Qatar, em giành 1 HC Vàng, 2 HC Bạc. Năm 2025, tại giải đấu tổ chức ở Kazakhstan, Ka Hoài tiếp tục giành 2 HC Bạc, 1 HC Đồng. Gần đây nhất, tại giải đấu diễn ra ở Uzbekistan vào tháng 8/2026, em giành thêm 1 HC Đồng.

Được trở về thi đấu cho tỉnh nhà Lâm Đồng là niềm vui đối với cả Ka Hoài và K’Dương. Riêng Ka Hoài, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, em tự tin hướng đến mục tiêu đóng góp thành tích cho đội tuyển quê hương.

Theo ông Nguyễn Văn Thưởng - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cử tạ Lâm Đồng, chỉ tiêu của đội tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay là 1 HC Vàng, 1 HC Bạc và 2 HC Đồng. Môn cử tạ dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 11/12/2026. “Toàn đội đang tập trung tập luyện tích cực, có sự chuẩn bị tốt và hi vọng đạt kết quả khả quan tại đại hội”, ông Thưởng cho biết.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 - 12/12/2026 tại TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và Đồng Tháp, với 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Tham dự đại hội, thể thao Lâm Đồng đăng ký 57 huấn luyện viên và 266 VĐV, tranh tài ở 24 môn. Đoàn đặt mục tiêu giành 13 HC Vàng, 13 HC Bạc và 33 HC Đồng.