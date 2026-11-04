Những gương mặt làm nên lịch sử trong bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Mỹ, dự báo bà Keisha Lance Bottoms sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang này và cũng là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Bà Bottoms (người từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Joe Biden) đang trên đà đánh bại đối thủ là ông Rick Jackson (người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ).

Ông Chris Pappas được dự báo sẽ trở thành nam thượng nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire. Chiến thắng của ông giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại bang mà trước đó đảng Cộng hòa xem là một trong những cơ hội tốt nhất để giành thêm ghế. Ông Pappas là nghị sĩ Hạ viện đã trải qua 4 nhiệm kỳ, đại diện khu vực Đông Nam bang New Hampshire.

Theo dự báo, ông Byron Donalds sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại Florida - một bang ngày càng có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa trong cả các cuộc bầu cử cấp bang và liên bang.

Bà Melat Kiros được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện bang Colorado tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 1 của bang này.

Ông Adam Hamawy được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của bang New Jersey tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 12.

Trong khi đó, bà Claire Valdez được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện bang New York tại Hạ viện Mỹ. Bà sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 7 của bang.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 được xem là phép thử quan trọng đối với Tổng thống Trump sau gần hai năm cầm quyền. Không chỉ phản ánh đánh giá của người dân về kinh tế và hiệu quả điều hành của chính quyền, kết quả bầu cử còn quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội, qua đó định hình dư địa triển khai chương trình nghị sự của Nhà Trắng trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 3 ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện và đang được đánh giá có nhiều khả năng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, quy mô đa số ghế của đảng này sẽ phụ thuộc vào mức độ cử tri chuyển sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ.

Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế, tất cả đều được bầu lại 2 năm/lần và một đảng cần giành ít nhất 218 ghế để kiểm soát cơ quan này. Thượng viện Mỹ có tổng cộng 100 ghế, trong đó 35 ghế được đưa ra bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đảng Dân chủ cần có ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần duy trì 50 ghế, do Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp Thượng viện có tỷ lệ chia đều 50-50.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đảng Cộng hòa sẽ duy trì được thế đa số tại cả hai viện Quốc hội, qua đó giúp chính quyền tiếp tục triển khai chương trình nghị sự mà không phải đối mặt với tình trạng bế tắc lập pháp kéo dài.

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết nếu dự luật nhận được ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ tại cả Hạ viện và Thượng viện. Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đến nay đã phủ quyết hai dự luật, so với tổng cộng 10 dự luật trong nhiệm kỳ đầu tiên.