Những gương mặt dẫn điểm cầu chung kết Olympia 2026

Theo công bố của VTV, 4 MC dẫn tại các điểm cầu địa phương gồm Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang. Tại trường quay, cặp MC Khánh Vy và Ngọc Huy tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Trong đội hình năm nay, Sơn Lâm là người giàu kinh nghiệm nhất khi từng dẫn điểm cầu chung kết trong hai năm liên tiếp, vào năm 2023 và 2024. Đáng chú ý, thí sinh tại điểm cầu Thanh Hóa do anh dẫn năm 2023 và điểm cầu Huế năm 2024 đều giành ngôi vô địch, khiến nam MC nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Khánh Vy và Ngọc Huy tiếp tục dẫn dắt tại trường quay. Ảnh: FBNV

Ba gương mặt còn lại lần đầu góp mặt tại chung kết Olympia. Minh Tân là biên tập viên quen thuộc với khán giả qua các chương trình thể thao trên VTV. Thái Trang được biết đến với vai trò MC chương trình Sao Check và là nữ MC duy nhất trong đội hình dẫn tại các điểm cầu địa phương năm nay.

Trong khi đó, Châu Khang, sinh năm 2001, là MC trẻ tuổi nhất và cũng là người duy nhất dẫn bằng giọng miền Nam. Anh từng là học sinh chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Bến Tre, thủ khoa Nhạc viện TP.HCM. Năm nay, Châu Khang trở thành gương mặt mới của VTV1, đồng thời tham gia dẫn một số chương trình như Sao 24h, Cafe sáng, Vũ trụ Fandom và Sao Check.

Chung kết năm thứ 26 của Đường lên đỉnh Olympia sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 từ 8h30 ngày 1/11, với sự tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải.

4 MC dẫn tại 4 điểm cầu. Ảnh: FBNV