Những golfer nữ truyền cảm hứng cho hành trình golf Việt

Ngô Bảo Nghi: Từ nhà vô địch đến người mẹ đồng hành cùng con

Nhắc đến Ngô Bảo Nghi, người yêu golf Việt Nam hẳn không còn xa lạ với cái tên từng làm nên nhiều dấu ấn trong làng golf trẻ. Cô từng sáu lần liên tiếp vô địch các giải golf trẻ quốc gia trong giai đoạn 2009 - 2013, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer nữ tài năng Việt Nam.

Ngày nay, trên một hành trình mới, Bảo Nghi tiếp tục gắn bó với golf trong vai trò huấn luyện viên. Cô là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên sở hữu chứng chỉ giảng dạy LPGA Class A, mang theo khát vọng giúp các golfer trẻ vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin vươn ra đấu trường quốc tế.

Nếu từng biết đến Bảo Nghi qua những chiến thắng trên sân golf, có lẽ không phải ai cũng biết đến cô trong vai trò người thầy tận tâm, đồng hành cùng nhiều thế hệ học trò đang khẳng định mình, trong đó có những gương mặt như Lê Khánh Hưng, Trần Thế Bảo, Đỗ Đức Khang…

Và phía sau người phụ nữ đầy bản lĩnh ấy còn là một vai trò vô cùng đặc biệt: người mẹ của hai thiên thần nhỏ.

Đến với VPCC - A. O. Smith Cup 2026, Bảo Nghi không chỉ trở lại sân golf trong một cuộc tranh tài, mà còn cùng con trai Mason Lê viết tiếp câu chuyện tình yêu golf của gia đình mình. Mason được mẹ làm quen với golf từ năm lên 5 tuổi và đến nay đã có ba năm gắn bó với môn thể thao này.

Có lẽ, với một người mẹ từng trải qua biết bao thử thách trên hành trình thể thao đỉnh cao, món quà quý giá nhất không chỉ là nhìn thấy con đánh một cú bóng đẹp, mà còn là được cùng con học hỏi, trưởng thành và tận hưởng niềm vui trên sân cỏ.

Tại VPCC - A. O. Smith Cup 2026, hai mẹ con Bảo Nghi và Mason sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ, nơi tình thân trở thành động lực, và golf trở thành sợi dây kết nối hai thế hệ.

Nguyễn Thảo My: Hành trình được viết nên bởi tình cha và niềm đam mê

Nếu có một người luôn hiện diện trong hành trình golf của Nguyễn Thảo My, đó chính là cha cô: ông Nguyễn Huy Tiến, một gương mặt gắn bó lâu năm với golf Hà Nội, hiện phụ trách bộ môn golf tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội.

Thảo My bén duyên với golf từ năm 12 tuổi. Cha cô không chỉ là người đầu tiên đưa con đến với môn thể thao này, mà còn là người thầy đầu tiên, người đồng hành và thậm chí là caddie sát cánh cùng cô qua nhiều giải đấu lớn.

Có những hành trình thành công được bắt đầu từ một ước mơ. Cũng có những hành trình được nuôi dưỡng từ niềm tin bền bỉ của một người cha dành cho con gái mình. Với Thảo My, tình yêu và sự đồng hành của cha chính là một phần không thể thiếu trong câu chuyện trưởng thành ấy.

Ba lần vô địch Giải Golf Nghiệp dư Nữ Quốc gia (VLAO) vào các năm 2014, 2015 và 2019 là những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của cô. Thảo My cũng là vận động viên Hà Nội đầu tiên giành học bổng toàn phần tại Đại học North Carolina Wilmington (UNCW), Hoa Kỳ.

Trong bốn năm học tập và thi đấu tại Mỹ, cô liên tiếp được vinh danh với danh hiệu All-American Scholar, ghi nhận thành tích học tập và thể thao xuất sắc. Trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, Thảo My từng vươn lên vị trí thứ 231 trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR).

Những thành tích ấy không chỉ kể câu chuyện về tài năng và nghị lực của một nữ golfer, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng hành đúng lúc, đúng cách từ gia đình.

Đến với VPCC - A. O. Smith Cup 2026 cùng cha, Thảo My một lần nữa trở về với những giá trị khởi đầu của hành trình golf: tình thân, lòng biết ơn và niềm vui được cùng nhau bước đi trên một con đường đã gắn bó suốt nhiều năm.

Lê Chúc An: Bản lĩnh của thế hệ golfer trẻ và tình yêu của người cha

Cũng như Nguyễn Thảo My, hành trình của Lê Chúc An có bóng dáng của người cha luôn ở bên cạnh. Ông Lê Hồng Quý Bảo, một golfer single handicap, chính là người đưa Chúc An đến với golf và đồng hành cùng con trên chặng đường chinh phục những cột mốc đáng nhớ.

Hiện là golfer nữ thi đấu ở cấp độ Division I của Đại học Tennessee, Chúc An đang tiếp nối hành trình vươn xa của golf Việt Nam bằng tài năng, ý chí và những thành tích nổi bật dù tuổi đời còn rất trẻ. Bảng thành tích của cô là niềm tự hào của golf nữ Việt Nam:

Huy chương Đồng SEA Games 33: Chúc An ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ golfer Việt Nam đầu tiên giành huy chương cá nhân tại đấu trường SEA Games.

Ba lần liên tiếp vô địch Giải Golf Quốc gia: Cô bảo vệ thành công ngôi vô địch trong ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025, một thành tích đặc biệt của golf nữ Việt Nam.

Dấu ấn tại đấu trường quốc tế: Chiến thắng tại Trang An Open thuộc hệ thống Thai LPGA giúp Chúc An trở thành nữ golfer Việt Nam đầu tiên ghi tên mình trên Bảng xếp hạng Golf Chuyên nghiệp Thế giới Rolex Rankings.

Vô địch Tràng An - AJGA International Pathway Series 2026: Chiến thắng tại giải đấu quốc tế này tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu độc lập, bản lĩnh và sự trưởng thành của cô.

Dấu ấn trên bảng xếp hạng thế giới: Chúc An từng giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng golf trẻ quốc gia và vươn lên vị trí thứ 188 trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới (WAGR), trở thành một trong những nữ golfer Việt Nam có thứ hạng cao nhất ở cấp độ này.

Mỗi danh hiệu là một cột mốc, nhưng phía sau những thành công ấy còn là vô số giờ tập luyện, những lần vượt qua giới hạn của chính mình và sự kiên trì bền bỉ của cả gia đình.

Với Chúc An, người cha không chỉ là người mở ra cánh cửa đầu tiên đến với golf, mà còn là điểm tựa trên hành trình nuôi dưỡng một ước mơ lớn. Từ những ngày đầu làm quen với từng cú đánh cho đến khi bước ra các đấu trường quốc tế, sự đồng hành của gia đình đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho một golfer trẻ đầy triển vọng.

Tại VPCC - A. O. Smith Cup 2026, sự hiện diện của hai cha con là lời nhắc nhở thật đẹp rằng đằng sau một vận động viên trưởng thành luôn có thể là một gia đình đã cùng nhau đi qua rất nhiều chặng đường.

Ba bóng hồng: Ba hành trình, chung một tình yêu

Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My và Lê Chúc An - ba bóng hồng, ba thế hệ và ba câu chuyện khác nhau. Người đã đi qua những năm tháng thi đấu đỉnh cao để tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ; người mang theo ký ức về hành trình trưởng thành cùng cha; người đang từng bước chinh phục những đỉnh cao mới của golf quốc tế.

Nhưng tại Vietnam Parent and Child Championship - A. O. Smith Cup 2026, họ không chỉ được nhắc đến bởi những danh hiệu hay thứ hạng. Họ còn hiện diện trong những vai trò thân thương nhất của cuộc đời: người mẹ, người con gái và những thành viên trong một gia đình cùng chia sẻ niềm đam mê.

Bởi đôi khi, điều đẹp nhất mà golf mang lại không nằm ở chiếc cúp được nâng cao sau một vòng đấu, mà ở những bước chân cùng nhau trên sân cỏ, những lời động viên sau một cú đánh chưa tốt, những nụ cười khi vượt qua thử thách và những ký ức sẽ còn ở lại thật lâu sau khi giải đấu khép lại.

Tại VPCC - A. O. Smith Cup 2026, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My, Lê Chúc An cùng những người thân yêu sẽ góp mặt, để cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một cộng đồng golf Việt Nam gắn kết, trưởng thành và lớn lên qua từng thế hệ.

Bởi sau tất cả, golf không chỉ là hành trình chinh phục những hố golf, mà còn là hành trình của tình thân, của sự thấu hiểu và của những năm tháng hạnh phúc khi cha mẹ và con cái được cùng nhau trưởng thành.