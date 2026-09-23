Những góc nhìn thiên nhiên qua tranh màu nước trên lụa và giấy

“Lời ru mênh mông” tiếp nối quá trình sáng tác của Trương Văn Ngọc qua các triển lãm “Nguồn” (2019), “Ánh sáng bên trong” (2022), “Mai sau hẹn với ban đầu” (2023)... Trong lần giới thiệu này, thiên nhiên tiếp tục là đề tài chủ đạo, được họa sĩ tiếp cận từ những hình ảnh gần gũi trong đời sống như cánh rừng, cây cỏ, tre trúc, hoa lá và các loài vật.

Theo họa sĩ Trương Văn Ngọc, “Lời ru” là sự hiện diện của thiên nhiên, không nhất thiết được biểu đạt bằng một âm thanh, sắc màu cụ thể mà có thể cảm nhận qua ánh sáng, mùi đất ẩm, dòng nước, những chuyển biến trong đời sống nội tâm của con người. Từ cách tiếp cận này, triển lãm mở ra góc nhìn về không gian sống và chiều sâu mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên.

Một trong những điểm đáng chú ý của triển lãm là cách tác giả khai thác sự khác biệt giữa màu nước trên lụa và giấy. Với khả năng hấp thụ màu đặc trưng, bề mặt lụa khiến màu nước lan, thấm nhanh, tạo nên những vùng chuyển tiếp mềm giữa các mảng màu. Điều này đòi hỏi người họa sĩ phải kiểm soát lượng nước và thời điểm xử lý trong quá trình sáng tác.

Tác phẩm tại triển lãm của họa sĩ Trương Văn Ngọc

Trên lụa, đường nét, hình khối có xu hướng mềm hơn, các sắc độ chuyển nhẹ, trầm và tinh tế. Những tác phẩm có hình ảnh nước, mây, cây cỏ và ánh sáng cho thấy rõ đặc điểm này. Trong khi đó, màu nước trên giấy tạo cảm giác thoáng, rõ hơn, cho phép họa sĩ khai thác độ trong của màu và những hiệu ứng loang đặc trưng của chất liệu.

Sự khác biệt giữa hai bề mặt không chỉ tạo ra hiệu quả thị giác riêng, còn ảnh hưởng đến cách họa sĩ xây dựng hình ảnh. Thay vì nhấn mạnh đường nét hoặc mô tả chi tiết, nhiều bức tranh sử dụng sự chuyển tiếp của màu sắc để gợi hình. Sắc xanh kết hợp với gam cam trầm ấm trong một số tác phẩm, tạo tương phản giữa các mảng màu và làm nổi bật ánh sáng trong cảnh vật. Họa sĩ Trương Văn Ngọc chia sẻ, với một số phương pháp hội họa, người nghệ sĩ có thể chủ động áp đặt ý đồ lên tác phẩm, trong khi màu nước trên lụa đòi hỏi sự tiết chế, buông lơi, để chất liệu tự tạo nên hiệu ứng riêng.

Tham quan triển lãm, võ sư Minh Cường - khách tham quan nhận xét, hình ảnh trong tranh Trương Văn Ngọc có thể bắt gặp trong đời sống hàng ngày như một tia nắng xuyên qua hàng cây, ánh sáng trên lá sen, cánh hoa, con chim đậu trên cành, cánh chuồn chuồn mỏng manh… Những cảnh vật quen thuộc song đôi khi lại bị bỏ qua giữa nhịp sống hiện đại. Qua các tác phẩm, họa sĩ như nhắc người xem hãy chậm lại, lắng nghe, quan sát, nhìn thật sâu vào thế giới xung quanh để nhận ra vẻ đẹp gần gũi, kì diệu quanh ta.

Sinh năm 1990 tại Phú Thọ, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, họa sĩ Trương Văn Ngọc đã tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, cùng các triển lãm nhóm về màu nước, nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia.

Triển lãm “Lời ru mênh mông” mở cửa đón khách tham quan đến ngày 28/9/2026.