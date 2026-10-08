Những góc Hà Nội đổi khác trước ngày 10/10

Hồ Gươm trong một buổi sớm thu, khi Hà Nội đang tất bật chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Tại khu vực vườn hoa và đường đi dạo ven bờ phía Tây hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ, UBND phường Hoàn Kiếm đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” hướng tới ngày Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cầu đi bộ kết hợp hệ thống chiếu sáng và những khung gương, tạo thành không gian để người dân, du khách tản bộ, tham quan, chụp ảnh và ngắm Hồ Gươm từ những góc nhìn mới.

''Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội vào tháng 10 và tôi rất thích thời tiết Hà Nội thời điểm này. Tôi khá ấn tượng với những khung gương ở đây. Các không gian này tạo ra nhiều góc chụp ảnh đẹp", bạn Anna đến từ Australia chia sẻ.

''Công việc những ngày này khá bận rộn, nhưng mọi người đều cố gắng hoàn thành sớm để Hà Nội sạch đẹp, rực rỡ hơn trước ngày 10/10. Nhìn người dân thích thú chụp ảnh vui vẻ, chúng tôi cũng thấy rất vui vì công việc của mình góp một phần nhỏ vào diện mạo của Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô", cô Nguyễn Thị Lan công nhân chăm sóc cây xanh hồ Hoàn Kiếm chia sẻ.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, triển lãm “Một Hà Nội. Triệu bước tiến” giới thiệu 30 tác phẩm nhiếp ảnh về con người, văn hóa và nhịp sống Thủ đô, diễn ra từ 26/9 đến 18/10 tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng.

Đội thi công khẩn trương lắp dựng dựng sân khấu tại khu vực Hồ Gươm, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” diễn ra ngày 10/10, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm để phục vụ màn trình diễn dài 15 phút vào tối 10/10.

''Mình từ Sài Gòn ra Hà Nội đúng dịp 10/10, thấy rất vui vì chuyến đi lại đúng vào ngày lễ lớn của Thủ đô. Hà Nội bước vào mùa thu rất đẹp. Phố phường được trang hoàng rực rỡ, không khí cũng rất náo nhiệt'', chị Ngọc Dung và chị Hồng Sen chia sẻ.

Một góc Hồ Gươm trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ trong những ngày cận 10/10.

Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam tại số 8 Phạm Hùng (phường Từ Liêm) rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026).

Một góc thành phố Hà Nội hiện đại tại Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy) cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh trong những ngày cận 10/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, đoạn đường Vành đai 2,5 từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng, công nhân đang khẩn trương thi công hoàn thiện lát đá vỉa hè để kịp thông xe kỹ thuật vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, thành phố dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường Vành đai 2,5, gồm: Tuyến số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.

Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ qua từng công trình, từng góc phố, nhưng những nét văn hóa và ký ức vẫn được gìn giữ trong nhịp sống hôm nay. Trước thềm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, một Hà Nội vừa thân quen, vừa mới mẻ đang hiện lên từng ngày.