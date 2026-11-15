Những giọt nước mắt hạnh phúc tại lễ cưới 12 cặp đôi công nhân ở Nghệ An

Sáng 15/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi với chủ đề “Công đoàn đồng hành - Hạnh phúc sánh đôi”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Sau khi dâng hoa tại Quảng trường Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn dâu đi qua các tuyến đường, rồi vòng xuống công viên Ecopark để chụp hình, check-in.

Tại đây, các cặp đôi đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, kỷ niệm đẹp nhất của đời người.

Cô dâu Nguyễn Thị Quỳnh Mơ (22 tuổi, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An): Hai vợ chồng đã quen nhau được 7 năm, đã đăng ký kết hôn từ nhiều năm trước nhưng chưa tổ chức cưới do vướng dịch Covid-19.

Sau đó, 2 cháu bé ra đời, nay đã 4 tuổi và 2 tuổi khiến cuộc sống vốn đã vất vả càng thêm khó khăn nên việc tổ chức cưới cứ lần lữa mãi cho đến hôm nay được Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lễ cưới cho (Ảnh: Bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cây hạnh phúc cho các cặp uyên ương).

Cô dâu Vi Thị Cẩm Ly (23 tuổi, trú ở xã Con Cuông) cũng xúc động: "Hai vợ chồng đều cùng quê Con Cuông. Cuộc sống khó khăn nên cả 2 xuống làm công nhân dưới Khu công nghiệp VSIP ở xã Hưng Nguyên. Lễ cưới này rất trang trọng nhưng lại tiết kiệm nên vợ chồng em rất vui. Em xin cảm ơn tất cả".

Bà Nguyễn Thị Tương (65 tuổi, trú ở xã Hưng Bình, tỉnh Hà Tĩnh, ngồi giữa) không giấu được niềm vui: "Thấy hôn trường hoành tráng, tiệc cưới của con gái và các cặp đôi khác trang trọng và đủ đầy tôi hạnh phúc lắm".

Xúc động, hạnh phúc nhiều cô dâu đã không kìm được những giọt nước mắt.

Nhiều bậc làm cha, làm mẹ cũng bật khóc vì hạnh phúc.

Bà Phan Thị Trang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chia sẻ: Trong 12 cặp đôi hôm nay, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi đôi một câu chuyện riêng. Có những đôi uyên ương đã đi qua không ít thiệt thòi và nhọc nhằn. Lễ cưới tập thể hôm nay là lời khẳng định của tổ chức Công đoàn, rằng: Trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức mình đang gắn bó.

Lễ cưới còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp về nếp sống văn minh, tiết kiệm; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công nhân, lao động.

Từ ngày 17 - 24/11, tại Nghệ An sẽ diễn ra sự kiện "Tuần Văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026". Xuyên suốt tuần lễ là chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của đô thị Vinh. Điểm nhấn là lễ khai mạc tại quảng trường Hồ Chí Minh; khai trương phòng trưng bày Bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn tại bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh; ra mắt tour trải nghiệm "Dòng Lam ngân ví", kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Cùng với đó là các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ và giao lưu cộng đồng, để người dân và du khách trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người xứ Nghệ.