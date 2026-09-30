Những giọt máu nghĩa tình trong ca phẫu thuật đặc biệt

Ngày 30/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, bệnh nhi N.Đ.T. (8 tuổi) đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực sau ca phẫu thuật đặc biệt nhằm bảo tồn bàn tay bị đứt lìa do tai nạn.

Trước đó, chiều 28/9, bé trai gặp tai nạn tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chấn thương đặc biệt nghiêm trọng, cổ tay phải bị đứt lìa, phần cẳng tay dập nát, mất đoạn, nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn chi thể.

Những giọt máu nghĩa tình góp phần tiếp thêm cơ hội bảo tồn bàn tay cho bệnh nhi 8 tuổi.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, bệnh viện kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, khẩn trương huy động các ê-kíp chuyên môn tham gia hội chẩn, cấp cứu và phẫu thuật.

Do mức độ tổn thương phức tạp, ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ và cần sử dụng lượng máu lớn. Ngoài nguồn máu được Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An cung cấp, nhiều cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu ngay tại đơn vị để kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ quá trình phẫu thuật.

Trong ca mổ, trước tình trạng cẳng tay bị dập nát và chưa đủ điều kiện để nối trực tiếp, các bác sĩ lựa chọn phương án nối tạm bàn tay bị đứt lìa vào cổ chân của bệnh nhi. Kỹ thuật này nhằm duy trì tuần hoàn, bảo đảm tưới máu và bảo tồn phần bàn tay, tạo tiền đề cho những bước điều trị tiếp theo.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bàn tay được nối tạm đã hồng ấm, khả năng tưới máu tốt. Các chỉ số huyết động của bệnh nhi ổn định.

Hiện bé trai đang được chăm sóc, theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực. Các bác sĩ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe toàn thân cũng như khả năng tưới máu của bàn tay để xây dựng phương án điều trị phù hợp trong thời gian tới.

Việc cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp tình nguyện hiến máu trong thời điểm cấp thiết đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho ca phẫu thuật, đồng thời tiếp thêm cơ hội bảo tồn bàn tay cho bệnh nhi sau tai nạn nghiêm trọng.