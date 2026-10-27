Những giống hồng Đà Lạt vừa thơm ngon, ngọt thanh mà người tiêu dùng chưa chắc đã biết hết

Các loại hồng Đà Lạt nổi tiếng

Việt Nam là vùng đất có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi để trồng nhiều giống hồng ngon. Tùy vùng miền và phương pháp canh tác, các loại quả hồng lại mang hương vị và đặc điểm riêng biệt, tạo nên sự phong phú trong văn hóa ẩm thực và giá trị dinh dưỡng

Hồng Đà Lạt là một trong những đặc sản mùa thu được người tiêu dùng rất ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, giòn ngọt tự nhiên và đa dạng về chủng loại. Không chỉ là một loại trái cây đơn thuần, hồng còn là biểu tượng của mùa thu Đà Lạt. Mùa hồng Đà Lạt đang vào giai đoạn chín rộ và đẹp nhất trong năm, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12. Tùy vào từng thời điểm, giá hồng sẽ dao động từ hơn chục nghìn đồng/kg đến vài chục nghìn đồng/kg.

Hồng đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.

Theo chia sẻ của chị Hương (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) chia sẻ, riêng Đà Lạt xứ Hồng thì đã có rất nhiều loại giống hồng ăn trái chính gốc, trong đó có 7 loại được bảo hộ và yêu thích nhất bao gồm:

• Hồng giòn Chín Nên: Được xem là "vua của các loại hồng giòn" tại Đà Lạt nhờ vị ngọt thanh đậm đà, ròn rốp tự nhiên và hoàn toàn không chát.

• Hồng giòn Fuyu: Giống hồng có nguồn gốc từ Nhật Bản, trái to, cuống xanh, đặc biệt là không hạt và có thể hái trực tiếp từ trên cây xuống ăn ngay mà không cần qua công đoạn ủ hơi.

• Hồng trứng Láng (Hồng chín): Quả có hình dáng thon tròn như quả trứng gà, vỏ mỏng mướt. Khi chín mềm, thịt quả chuyển sang màu đỏ cam, dẻo và ngọt lịm.

• Hồng giòn Quế Hương: Loại quả nhỏ hơn nhưng có mùi thơm nhẹ đặc trưng, vị ngọt sắc và rất ít hoặc không có hạt.

• Hồng giòn Tiến Vua: Giống hồng cổ cao cấp, xưa kia thường được dùng để dâng lên cung đình, vị ngọt thanh thoát khó lẫn.

• Hồng Tám Hải: Một giống hồng truyền thống lâu đời tại địa phương, cho năng suất ổn định và chất lượng trái thơm ngon.

• Hồng vuông (Hồng chén / Hồng vuông đồng): Quả to dẹt như cái chén, vỏ mỏng màu cam đồng. Loại này ăn giòn ngọt xuất sắc nhưng hiện nay số lượng trồng khá ít và hiếm.

Hồng Đà Lạt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, ngọt thanh.

Phân biệt hồng giòn Việt Nam và Trung Quốc

Để phân biệt hồng giòn Việt Nam và Trung Quốc, người tiêu dùng có thể dựa vào các yếu tố sau:

Mùa thu hoạch hồng

Hồng giòn Việt Nam: Mùa thu hoạch thường bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 12 tại Đà Lạt. Các loại hồng giòn ở miền Bắc như Mộc Châu, Lào Cai và Bắc Kạn thường thu hoạch từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 12.

Hồng giòn Trung Quốc: Hồng Trung Quốc có thể được trồng quanh năm, nên nếu bạn thấy hồng giòn vào mùa xuân hoặc mùa hè, khả năng cao đó là hồng Trung Quốc. Hãy cẩn thận khi mua hồng ngoài mùa thu hoạch chính của Việt Nam.

Màu sắc và kích cỡ quả

Hồng giòn Việt Nam: Kích cỡ quả thường vừa phải, có thể cầm vừa tay. Vỏ hồng có màu vàng cam tự nhiên, không quá rực rỡ và thường có thể thấy vết thâm hoặc lốm đốm nâu đen.

Hồng giòn Trung Quốc: Những quả hồng Trung Quốc thường to hơn, căng bóng, và màu sắc bắt mắt hơn. Nếu quả hồng có hình dáng quá đều hoặc có lớp phấn trắng quanh núm quả, bạn nên cẩn trọng vì có thể hồng đã được xử lý bằng hóa chất.

Người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín để mua được những trái hồng tươi ngon, chất lượng nhất.

Mùi vị của hồng

Hồng giòn Việt Nam: Thường có vị ngọt thanh dịu nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Các loại hồng Việt Nam không bị chát và có kết cấu giòn khi ăn.

Hồng giòn Trung Quốc: Thường ngọt đậm hơn, có hậu vị hơi gắt và ít hương thơm. Hồng Trung Quốc thường ít mọng nước và hương vị không phong phú như hồng Việt Nam.

Thời gian bảo quản

Hồng giòn Việt Nam: Không được phun thuốc bảo quản, hồng Việt Nam thường chỉ giữ được tươi ngon trong khoảng 3-5 ngày ở nơi khô thoáng và tránh ánh nắng trực tiếp.

Hồng giòn Trung Quốc: Có thể tươi lâu hơn, từ 1-2 tuần nhờ vào hóa chất bảo quản. Nếu hồng giữ được lâu mà không bị hỏng, có thể đây là hồng Trung Quốc.

Hồng là một trong những mặt hàng hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.