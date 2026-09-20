Những giống bưởi nào của Việt Nam đang được thị trường quốc tế 'săn đón'?

Bưởi từ lâu được biết đến là một trong những loại quả đặc sản và được trồng nhiều tại Việt Nam, đây cũng là mặt hàng xuất khẩu mang giá trị lớn về cho nước ta. Với hương vị thơm ngon, vị ngọt thanh và nhiều giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe nên loại quả này được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng. Tùy vào từng thời điểm và chất lượng, bưởi sẽ có nhiều mức giá khác nhau.

Theo các tiểu thương, trên thị trường có rất nhiều giống bưởi ngon được bày bán, trong đó phải kể tới: Bưởi da xanh, bưởi năm roi, bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng,... Tùy vào từng thời điểm và khu vực giá bưởi sẽ có sự chênh lệch nhất định, dao động từ 25.000 - 90.000/kg. Đặc biệt có những loại bưởi VIP, bưởi đỏ tiến vua có thể lên tới nửa triệu đồng/quả.

Bưởi của Việt nam được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

"Bưởi là một trong những mặt hàng hoa quả bán chạy trên thị trường, gần như quanh năm đều xuất hiện. Một trong những dòng bưởi được ưa chuộng nhất phải kể tới bưởi da xanh, loại quả này có hương vị ngọt thanh, vỏ mỏng, xanh đậm, tép mọng nước, giòn, màu hồng đậm.

Hiện tại bưởi da xanh loại ngon đang được bán trên thị trường dao động từ 40.000 – 100.000 đồng/kg. Tùy vào kích thước, chất lượng của quả sẽ có giá bán khác nhau, loại bưởi ngon, chuẩn nhất sẽ từ 1.2 - dưới 2kg/quả. Người mua hàng nên lưu ý, trên thị trường có nhiều loại bưởi da xanh bổ ra bên trong sẽ bị khô hoặc ăn có vị hơi đắng, cay, nên mọi người hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để mua hàng và không nên ham đồ rẻ.

Bưởi da xanh nổi tiếng với vị ngọt thanh, dịu nhẹ, không chua hoặc chỉ chua rất nhẹ. Tép bưởi màu hồng đỏ, mọng nước, mùi thơm đặc trưng, không bị đắng và thường rất ít hoặc không có hạt.

Một dòng bưởi nữa cũng rất được ưa chuộng là bưởi Diễn, tuy nhiên loại quả này phải đến cuối năm mới vào chính vụ. Màu vàng ươm vùng hương thơm đặc trưng và vị ngọt thanh mát chính là những ưu điểm của giống bưởi này. Bưởi Diễn có giá dao động từ 20.000 - 80.000 đồng/quả, đặc biệt là vào dịp Tết, những quả bưởi chất lượng luôn trong tình trạng 'cháy hàng'. Tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng, mọi người có thể lựa chọn những loại bưởi mà mình thích, chú ý nên tìm tới những địa chỉ uy tín để mua hàng đảm bảo nhất", chị Nguyễn Phương (tiểu thương tại Từ Liêm, Hà Nội) cho hay.

Bưởi Việt Nam được đánh giá có độ ngọt vừa phải, thanh, dễ tách múi, hợp gu người tiêu dùng hơn, không bị vị đắng và ráo nước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho bưởi Việt Nam. Trong đó, bưởi đang được thúc đẩy tiếp cận Nhật Bản và đã có thêm thị trường Australia, Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Việt Nam hiện có khoảng 106.000 ha bưởi, thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới. Nhiều vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, với các giống như bưởi Diễn, Phúc Trạch, Đoan Hùng, Năm Roi và Da Xanh. Dù giá bán cao hơn bưởi Trung Quốc đến 3, 4 lần nhưng bưởi Việt Nam vẫn nhận được lời khen của người tiêu dùng trên thế giới vì có độ ngọt vừa phải, thanh, dễ tách múi, hợp gu người tiêu dùng hơn, không bị vị đắng và ráo nước.

Chất lượng bưởi Việt Nam cũng từng được các quan chức quốc tế đánh giá cao. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor đã trực tiếp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho sản phẩm. Thứ trưởng Taylor - quan chức phụ trách các vấn đề thương mại nông sản khi thưởng thức trái bưởi Diễn cho hay: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".

Bưởi của Việt Nam ngày càng có vị trí trên thị trường quốc tế.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá trị xuất khẩu nông sản tháng 8-2026 ước đạt 6,47 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng đã qua, tổng giá trị xuất khẩu nông sản đạt hơn 49,3 tỷ USD, tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông sản chính với thị phần chiếm 45,5%; tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 21,5% và 13,4%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 2,3% và 1,5%. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam 8 tháng đã qua của năm 2026 sang khu vực châu Á tăng 11,3%; châu Âu tăng 1,7%; châu Mỹ tăng 0,6%; châu Đại Dương tăng 16,4%; trong khi thị trường châu Phi giảm 18,3%. Xét theo thị trường chi tiết, Trung Quốc với thị phần 22,7%, Hoa Kỳ với thị phần 19,1%, và Nhật Bản với thị phần 6,8%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2026 sang thị trường Trung Quốc tăng 22,1%, Nhật Bản tăng 2,0%. Riêng thị trường Hoa Kỳ bị giảm nhưng rất thấp (0,4%) so với cùng kỳ năm trước.