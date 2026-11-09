Những giây phút đoàn viên phía sau cánh cửa trại tạm giam

Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà động viên các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng có thể diễn ra trong một không gian gia đình trọn vẹn. Với những người đang chấp hành án, được gặp lại người thân, cùng trò chuyện và dùng bữa cơm đoàn viên là những khoảnh khắc đặc biệt, mang ý nghĩa động viên lớn lao trên hành trình sửa chữa lỗi lầm.

Tại Hội nghị gia đình phạm nhân do Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 8.11, 45 phạm nhân cùng người thân đã có dịp gặp gỡ, chia sẻ và hiểu hơn về cuộc sống của nhau trong thời gian chấp hành án.

Trước khi hội nghị diễn ra, thân nhân các phạm nhân được cán bộ đơn vị hướng dẫn tham quan khu vực ăn, ở, sinh hoạt, học tập, lao động và vui chơi. Qua đó, gia đình có điều kiện tìm hiểu trực tiếp môi trường sinh hoạt, tình hình tư tưởng cũng như kết quả học tập, cải tạo của người thân.

Đối với nhiều gia đình, đây là dịp để hiểu rõ hơn về cuộc sống của người thân phía sau cánh cửa trại tạm giam. Những băn khoăn, lo lắng trước đó phần nào được giải tỏa khi tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt, sự quan tâm của cán bộ quản giáo và những hoạt động giáo dục, rèn luyện dành cho phạm nhân.

Không chỉ tạo điều kiện để phạm nhân gặp gỡ gia đình, hội nghị còn là dịp để cán bộ Trại tạm giam trao đổi với thân nhân về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người. Từ đó, hai phía có thêm sự thấu hiểu, phối hợp trong việc động viên, giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo.

Chia sẻ tại hội nghị, chị Bùi Thị N., chị ruột của phạm nhân Bùi Thị L., cho biết trước đây gia đình từng hình dung cuộc sống trong trại tạm giam rất khắc nghiệt. Nhưng sau khi được tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt và chứng kiến em gái tham gia biểu diễn văn nghệ, chị đã có cái nhìn khác.

"Được cán bộ Trại hướng dẫn tham quan, đón tiếp chu đáo, chứng kiến cơ sở vật chất sạch sẽ, ngăn nắp, đặc biệt là nhìn thấy em gái tham gia biểu diễn văn nghệ tại hội nghị, tôi thực sự xúc động.

Những gì chứng kiến hôm nay khiến tôi yên tâm và tin tưởng hơn vào chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước cũng như sự tận tâm của cán bộ Trại tạm giam. Tôi tin em gái mình sẽ thay đổi, cải tạo tốt và sớm có ngày đoàn tụ cùng gia đình", chị N. chia sẻ.

Bữa cơm đoàn viên là dịp để phạm nhân và người thân cùng chia sẻ, tiếp thêm động lực cải tạo, hướng thiện. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Sự động viên từ gia đình có ý nghĩa quan trọng đối với người đang chấp hành án. Bởi bên cạnh các hoạt động giáo dục, cải tạo tại cơ sở giam giữ, tình cảm và sự đồng hành của người thân cũng là nguồn động lực để phạm nhân nhìn nhận lại những việc đã làm, có ý thức sửa chữa sai lầm và xây dựng quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một minh chứng cho hành trình ấy là anh Lê Đình C., trú tại xã Thiệu Chung, tỉnh Thanh Hóa. Sau gần 3 năm chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, trở về địa phương, anh đã từng bước ổn định cuộc sống, có việc làm và hòa nhập cộng đồng.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, anh C. cho rằng điều có ý nghĩa lớn nhất là bản thân đã có cơ hội nhận ra sai lầm và thay đổi.

"Trại tạm giam Công an tỉnh đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Các cán bộ ở đây không chỉ giáo dục mà còn cảm hóa, giúp tôi nhận ra giá trị thật của cuộc sống. Điều quan trọng là mình phải biết nhận ra lỗi lầm và biết ăn năn hối cải", anh C. bộc bạch.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh cũng nhắn nhủ những người đang chấp hành án hãy coi thời gian cải tạo là cơ hội để nhìn nhận lại chính mình, học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho ngày trở về. Đừng đánh mất niềm tin, hãy nghĩ đến cha mẹ và những người thân yêu để có thêm động lực phấn đấu hoàn lương.

Theo Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, đơn vị luôn chú trọng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân.

Các hoạt động giáo dục chính trị, pháp luật, văn hóa, hướng nghiệp và dạy nghề được duy trì nhằm giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, các chế độ, chính sách đối với phạm nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật, từ ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe đến thăm gặp, liên lạc với thân nhân, học tập, lao động và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, Hội nghị gia đình phạm nhân là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, góp phần gắn kết phạm nhân với gia đình, đồng thời giúp cán bộ đơn vị hiểu rõ hơn hoàn cảnh, tâm tư của từng người.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, phối hợp với đơn vị, thường xuyên động viên người thân yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy, tích cực học tập, lao động và phấn đấu hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội.

Điểm nhấn của hội nghị là bữa cơm đoàn viên được tổ chức sau chương trình. Trong không khí gần gũi, các phạm nhân được ngồi bên người thân, cùng dùng bữa cơm và chia sẻ những câu chuyện gia đình.

Những cuộc gặp tuy không dài nhưng mang đến nhiều cảm xúc, giúp người đang chấp hành án cảm nhận rõ hơn tình yêu thương và sự chờ đợi của những người thân yêu.

Với họ, bữa cơm ấy không đơn thuần là một cuộc sum họp mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm với gia đình, về những điều cần làm để có thể trở về trong một tâm thế khác.