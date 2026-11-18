Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, họ tạo nên những sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, rèn luyện kỹ năng, khơi dậy năng khiếu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

1.Năm 2026 ghi dấu nhiều thành quả đáng tự hào trong hành trình gắn bó với công tác Đội của cô Đặng Thị Thủy (SN 1991) - giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku).

Cô liên tiếp được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 2 danh hiệu: “Nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc” và giải thưởng “Cánh én hồng”.

Cô Đặng Thị Thủy tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) trải nghiệm, rèn kỹ năng. Ảnh: Phan Lài

“12 năm gắn bó với công tác Đội, những phần thưởng ấy vừa là niềm tự hào, vừa tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực hơn trong công việc” - cô Thủy chia sẻ.

Tại trường, cô Thủy triển khai phong trào “Người tốt - Việc tốt”, kịp thời biểu dương những hành động ý nghĩa như nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, giúp đỡ bạn bè. Hình ảnh, thành tích của các em được tích hợp mã QR, đăng tải trên fanpage Liên đội, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp.

Cùng với đó, các hoạt động ngoại khóa về phòng, chống xâm hại trẻ em, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng được tổ chức bằng những tình huống gần gũi, câu hỏi trắc nghiệm và poster tuyên truyền. Qua đó, học sinh được trang bị kiến thức bảo vệ bản thân, biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn.

Những mô hình “Chiến binh xanh - Chung tay vì môi trường”, “Em với môi trường xanh”, “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” cũng góp phần làm phong phú hoạt động học đường.

Cô Đinh Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An - nhận xét: “Các hoạt động do cô Thủy triển khai tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, nâng cao kỹ năng, hình thành ý thức sống đẹp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực”.

2.Cũng dành nhiều tâm huyết cho công tác Đội, cô Võ Thị Tám (SN 1988) - giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kông Chro (xã Kông Chro) là 1 trong 11 giáo viên của tỉnh được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Cô Võ Thị Tám (thứ 3 từ trái sang) cùng học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Kông Chro tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phan Lài

Cô Tám thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan di tích Tây Sơn thượng đạo, viếng nghĩa trang liệt sĩ, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và thăm hỏi gia đình chính sách. Những chuyến đi giúp bài học lịch sử trở nên sinh động, bồi đắp lòng biết ơn và niềm tự hào về quê hương trong học sinh.

Với 150 học sinh dân tộc thiểu số của trường, cô khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống vào sáng thứ Hai; tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm tại làng Plei Nghe (xã Kông Chro), tham gia câu lạc bộ cồng chiêng, múa xoang.

Cô còn định hướng, hỗ trợ việc thực hiện các công trình măng non như “Vòm hoa giấy Liên đội”, “Vườn sả Liên đội”, “Vườn chuối em chăm”, ngôi nhà “Kế hoạch nhỏ”; đồng thời thực hiện phong trào “Nuôi heo đất vì bạn nghèo”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Kông Chro”. Qua đó, vừa tạo cảnh quan xanh, vừa giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong học đường.

Năm 2026, cô Tám tham gia Trại huấn luyện Kim Đồng do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức và được công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp II Trung ương.

“Muốn phong trào hiệu quả, tôi thường đồng hành, lắng nghe, định hướng và khơi dậy khả năng của học sinh, thay vì chỉ tổ chức hoạt động theo kế hoạch có sẵn” - cô Tám cho hay.

3. Với mong muốn tạo thêm những sân chơi bổ ích, thiết thực cho học sinh, thầy Phạm Thanh Ngân (SN 1987) - Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Trân (phường Tam Quan) luôn tìm tòi, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động Đoàn.

Thầy Phạm Thanh Ngân - Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trân gắn kết học sinh qua những sân chơi tập thể. Ảnh: NVCC

Một trong những cách làm nổi bật là mô hình “Giờ ra chơi không điện thoại” với thông điệp “Cất điện thoại - Mở kết nối - Sống trọn tuổi trẻ”. Thay vì dành thời gian giữa các tiết học cho màn hình điện thoại, học sinh được khuyến khích tham gia trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt CLB, qua đó tăng cường tương tác và gắn kết bạn bè.

Bên cạnh đó, các sân chơi văn nghệ, thể thao, hội trại, diễn đàn được tổ chức thường xuyên. Tiêu biểu là Hội thi tiếng hát học đường năm học 2026-2027, tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng khiếu, sự tự tin và tình cảm tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đoàn trường còn phối hợp với công an địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, thuốc lá, thuốc lá điện tử, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường.

Năm học 2025-2026, công tác xây dựng tổ chức Đoàn cũng đạt nhiều kết quả với 271 đoàn viên mới được kết nạp; đặc biệt, có 39 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 19 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Thầy Ngân chia sẻ: “Hoạt động Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh. Vì vậy, tôi luôn khuyến khích các câu lạc bộ, chi đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo để mỗi hoạt động thực sự trở thành môi trường rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên”.