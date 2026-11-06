Những giáo viên nào được truy lĩnh tiền lương, phụ cấp trước cuối năm?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục.

Điểm đáng chú ý nhất của Thông tư là việc điều chỉnh cách chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên từ quy định cũ sang chức danh mới tương ứng.

Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT quy định rõ những trường hợp giáo viên được bổ nhiệm lại hạng, xếp lại lương và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp đã bị chi trả thiếu. Ảnh: MOET/VTV

Cụ thể, Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT quy định việc bổ nhiệm chức danh giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên từ quy định cũ sang chức danh mới tương ứng không phải căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp.

Trước khi thông tư có hiệu lực, một số giáo viên bị bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do địa phương căn cứ vào cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp để thực hiện chuyển xếp. Với những trường hợp này, Bộ GD&ĐT quy định phải bổ nhiệm lại vào hạng chức danh nghề nghiệp đã giữ trước đó.

Đặc biệt, giáo viên thuộc diện này được truy lĩnh phần tiền lương và phụ cấp chênh lệch so với mức đã chi trả. Đây là quy định quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình chuyển xếp chức danh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhà giáo.

Thông tư cũng làm rõ nhóm giáo viên được bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương. Đó là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3-11-2015 đến 20-3-2021 sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Nhóm đối tượng này bao gồm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, có giáo viên mầm non, tiểu học, THCS được bổ nhiệm hạng II ngay khi tuyển dụng với trình độ đại học trở lên; giáo viên từ hạng thấp hơn được bổ nhiệm lên hạng II sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học; giáo viên THPT được bổ nhiệm hạng I sau khi có bằng thạc sĩ.

Quy định cũng áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tuy nhiên, không phải tất cả giáo viên từng được bổ nhiệm hạng cao trong giai đoạn trên đều thuộc diện được bổ nhiệm lại. Những trường hợp được bổ nhiệm hạng cao theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ, thu hút người có tài năng hoặc chính sách đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận không thuộc diện áp dụng. Các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo cũng không thuộc nhóm này.

Một nội dung đáng chú ý khác là Thông tư này bổ sung quy định đối với giáo viên mầm non, phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9-4-2026, đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng theo các quy định trước đây nhưng chưa được bổ nhiệm trước khi Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực. Những trường hợp này được xem xét bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng, không phụ thuộc cơ cấu hạng.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng II là đại học, kế thừa yêu cầu đã được áp dụng từ năm 2015.