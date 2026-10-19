Những giai điệu tri ân người phụ nữ Việt Nam

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam, MV "Lời yêu cho con" của ca sĩ Phương Mai ra mắt, mang đến lời tâm tình bằng âm nhạc về tình mẫu tử

Từ vẻ đẹp người con gái Việt Nam, tình mẫu tử đến nghĩa vợ chồng son sắt, mỗi tác phẩm là một cách kể chuyện bằng âm nhạc về những giá trị bình dị mà bền sâu của cuộc sống.

Từ tình mẫu tử,vẻ đẹp người phụ nữ đến tình yêu quê hương, đất nước

Nhân dịp 20.10, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu ca khúc Gặp em cô gái Việt Nam qua tiếng hát của Quán quân Sao Mai 2003, NSƯT Hoàng Tùng.

Với giai điệu mềm mại, ca từ gần gũi và cách thể hiện chân thành, tác phẩm gửi gắm sự trân trọng đối với vẻ đẹp, tình yêu thương cùng những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong gia đình và cuộc sống.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết hình tượng người phụ nữ trong ca khúc bắt nguồn từ những điều bình dị: ánh mắt, nụ cười, tà áo dài và đôi bàn tay chăm chút cho mái ấm.

Đặc biệt, tình yêu thương, sự hy sinh lặng thầm của mẹ và người phụ nữ đồng hành trong cuộc đời đã trở thành nguồn cảm xúc để anh viết nên tác phẩm.

Theo nhạc sĩ, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở dáng hình hay những phẩm chất truyền thống mà còn hiện diện trong cách họ vun vén gia đình, nuôi dưỡng tâm hồn và gìn giữ sự bình yên.

Từ những cảm nhận ấy, hình ảnh người con gái Việt Nam dần gắn kết với hình ảnh quê hương, đất nước.

Ở góc độ phối khí, nhạc sĩ Dương Đức Thụy nhận định tác phẩm được xây dựng chặt chẽ, tinh tế, dẫn dắt người nghe qua những cung bậc cảm xúc tự nhiên. Từ đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng, tà áo dài đến bếp lửa cơm chiều, hình ảnh đất nước hiện lên ấm áp, gần gũi.

Việc sử dụng thang ngũ cung không bán âm tạo cảm giác mềm mại, thoáng đạt, đậm tinh thần Việt Nam; cách xử lý hòa âm khi lời ca chuyển sang không gian gia đình cũng góp phần đưa những tình cảm đời thường vào âm nhạc một cách tự nhiên.

Đảm nhận thể hiện ca khúc, NSƯT Hoàng Tùng đặc biệt ấn tượng với sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu và cấu trúc âm nhạc.

Theo nam nghệ sĩ, điểm sáng của tác phẩm là sự tôn trọng thanh điệu tiếng Việt, giúp lời ca rõ ràng, tự nhiên và dễ đi vào lòng người. Ca khúc không đòi hỏi sự phô diễn kỹ thuật mà cần được truyền tải bằng sự chân thành, nâng niu dành cho người phụ nữ.

Qua sáng tác của Nguyễn Thành Trung, phần phối khí của Dương Đức Thụy và tiếng hát NSƯT Hoàng Tùng, Gặp em cô gái Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình hay phẩm chất truyền thống mà còn kết nối tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình với tình yêu đất nước.

Cùng hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam, MV Lời yêu cho con của ca sĩ Phương Mai ra mắt ngày 18.10, mang đến lời tâm tình bằng âm nhạc về tình mẫu tử.

Ca khúc do nhạc sĩ Đức Trịnh sáng tác riêng cho giọng hát của nữ nghệ sĩ, với phần phối khí của Cao Đình Thắng và sự tham gia của Team Lương Ngọc Châu ở phần vocal.

Là giọng soprano được đào tạo bài bản, từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, Phương Mai đồng thời là Trung tá, Thạc sĩ, giảng viên và Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong Lời yêu cho con, những trải nghiệm của chính mình trong vai trò người mẹ trở thành chất liệu cảm xúc quan trọng.

Với Phương Mai, hát về tình mẫu tử không chỉ là thể hiện vẻ đẹp của giai điệu mà còn là cách chuyển tải những điều sâu xa phía sau lời ca: sự dịu dàng, niềm mong đợi, nỗi lo và hạnh phúc khi nhìn con trưởng thành.

Nền tảng thanh nhạc giúp chị làm chủ giọng hát, trong khi trải nghiệm làm mẹ đem đến chiều sâu cho cách thể hiện.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của chồng chị, ca sĩ Tùng Lâm, cũng là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là điểm tựa để nữ nghệ sĩ cân bằng công việc nghệ thuật, giảng dạy và chăm sóc gia đình.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu ca khúc "Gặp em cô gái Việt Nam" qua tiếng hát của Quán quân Sao Mai 2003, NSƯT Hoàng Tùng

Những trải nghiệm ấy giúp Lời yêu cho con trở thành lời gửi gắm từ trái tim người mẹ, đồng thời gợi nhắc những đóng góp âm thầm của phụ nữ trong việc chăm sóc, chở che và nuôi dưỡng thế hệ tiếp nối.

Những ân tình làm nên hạnh phúc bền lâu

Nếu Gặp em cô gái Việt Nam tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, Lời yêu cho con đi sâu vào tình mẫu tử, thì MV Những ân tình sắt son của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng lại hướng đến tình yêu và nghĩa vợ chồng.

Nam ca sĩ cho biết anh đã ấp ủ thực hiện một ca khúc về hạnh phúc gia đình, về nghĩa vợ chồng – những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại khan hiếm trong âm nhạc đương đại. Khi nghe bản demo đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, anh muốn làm một điều gì đó cụ thể hơn với ca khúc.

Nói về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Phạm Hồng Biển hé lộ bài hát bắt nguồn từ một khoảnh khắc rất thực trong cuộc sống. Một buổi sáng, anh nhận được đoạn clip từ người bạn thân quay lại cảnh người mẹ già đang chăm lo cho chồng bị tai biến trong bệnh viện.

Khoảnh khắc người vợ nhẫn nại tập cho chồng nói và hát cho chồng nghe những giai điệu quen thuộc giữa gian khó đã khiến nhạc sĩ xúc động sâu sắc.

Hình ảnh hai mái đầu bạc chăm sóc nhau gợi nhớ đến chính cha mẹ anh - những người đã dành trọn một đời ân tình để nắm tay nhau đi qua sóng gió.

Không tô hồng hôn nhân bằng những viễn cảnh xa thực tế, Những ân tình sắt son hướng đến bản chất bình dị của đời sống lứa đôi: sự bao dung, lòng nhẫn nại và tôn trọng lẫn nhau.

Với Tuấn Dũng, ca khúc là món quà, lời cảm ơn dịu dàng dành cho những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ mà anh luôn trân trọng.

Nam ca sĩ cũng gửi gắm mong muốn giúp người trẻ có thêm niềm tin vào hôn nhân và gia đình, biết kiên trì, bao dung để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

MV "Những ân tình sắt son" của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng kể về hạnh phúc gia đình, về nghĩa vợ chồng

Ba tác phẩm, ba cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở sự trân trọng dành cho người phụ nữ.

Đó là người mẹ nuôi dưỡng tâm hồn, người vợ vun đắp mái ấm và người phụ nữ mang trong mình vẻ đẹp gắn với quê hương, đất nước.

Nhân ngày 20.10, những giai điệu ấy không chỉ là món quà âm nhạc mà còn là lời tri ân đối với tình yêu thương, sự hy sinh và những giá trị bền vững mà phụ nữ góp phần gìn giữ trong mỗi gia đình và cuộc sống.