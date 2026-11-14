Những gia đình Việt vun đắp tình hữu nghị với sinh viên Lào và Campuchia

Đoàn các gia đình Việt Nam cùng sinh viên Lào, Campuchia tìm hiểu truyền thống lịch sử và con người Việt Nam.

Tìm thấy người thân khi học tập xa quê

Ngày 14/11, các gia đình Việt Nam cùng sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh tham gia giao lưu, trải nghiệm tại Khu du lịch Lan Vương, tỉnh Vĩnh Long. Hoạt động nằm trong chương trình đồng hành “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” năm 2026 do Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút 250 người tham gia.

Em Leutvilaysak Lipda, sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bày tỏ niềm vui khi cùng các gia đình Việt tham gia hành trình. Chương trình giúp Lipda trải nghiệm nhiều hoạt động, làm quen bạn mới và tìm hiểu phong tục Việt Nam. Qua những cuộc gặp gỡ, Lipda nhận thấy văn hóa Việt Nam và Lào có những nét tương đồng, đồng thời ấn tượng với sự tốt bụng, nhiệt tình của người dân.

Các gia đình Việt Nam và sinh viên Lào, Campuchia giao lưu văn nghệ trong chương trình “Hành trình hữu nghị - Tiếp nối truyền thống”.

Em Lipda cho biết, khi mới đến Việt Nam, sinh viên quốc tế phải làm quen với ngôn ngữ, môi trường sống và thói quen sinh hoạt mới. Vốn tiếng Việt còn hạn chế khiến việc giao tiếp gặp khó khăn. Thầy cô, bạn bè và các gia đình Việt đã hướng dẫn, giúp Lipda từng bước hòa nhập, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Với Lipda, chương trình mang lại ý nghĩa đặc biệt cho những người học tập xa quê. Các cuộc gặp gỡ giúp sinh viên có thêm người thân, bạn bè và cảm nhận sự gần gũi như trong gia đình mình. Những lời hỏi thăm, sự hỗ trợ trong sinh hoạt góp phần làm vơi nỗi nhớ nhà.

Lipda mong sau khi hoàn thành chương trình sẽ có cơ hội tiếp tục học tập tại Việt Nam, nâng cao kiến thức trước khi trở về Lào làm việc. Mong muốn mang những điều đã học phục vụ quê hương trở thành động lực để Lipda vượt qua khó khăn.

Chị Kham Mani Keo, học viên cao học ngành Văn học Việt Nam đến từ Lào tìm thấy điểm tựa trong ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Sen.

Trong khi đó, đối với chị Kham Mani Keo, học viên cao học ngành Văn học Việt Nam đến từ Lào, cũng tìm thấy điểm tựa trong ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Sen, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Phú Thuận. Chị Keo gọi người nhận đỡ đầu mình bằng hai tiếng “Mẹ Sen”.

Chị Keo đã có gia đình, hai con và từng là giảng viên dạy Ngữ văn Lào trước khi sang Việt Nam. Việc tiếp cận một ngôn ngữ khác đặt ra nhiều thử thách. Dù đã trải qua chín tháng học tiếng Việt, Keo vẫn gặp khó khăn khi phát âm, sử dụng thanh điệu và diễn đạt điều muốn nói.

Chị Keo chia sẻ, những lần đến nhà Mẹ Sen giúp mình mạnh dạn giao tiếp hơn. Hai mẹ con cùng nấu món Việt, món Lào, trò chuyện về học hành, cuộc sống. Sự chăm sóc của bà mang lại cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Mẹ Sen trở thành người thân quan trọng trong những ngày Keo xa quê.

Bà Sen nhận đỡ đầu Keo từ tháng 4 năm trước. Thấy người con Lào còn rụt rè, chưa quen đường sá, bà động viên đến nhà ăn cơm và hỗ trợ việc đi lại. Trong những cuộc trò chuyện, bà khuyến khích Keo nói tiếng Việt, tập diễn đạt rõ hơn để thuận lợi trong học tập, sinh hoạt.

Dù sắp hoàn thành chương trình học và không còn tham gia chương trình đỡ đầu, Keo vẫn thường xuyên đến thăm, rủ thêm bạn bè để ngôi nhà Mẹ Sen thêm đông vui. Những người con đã tốt nghiệp, trở về Lào vẫn giữ liên lạc, gửi lời hỏi thăm. Các gia đình và sinh viên tiếp tục vun đắp tình thân sau thời gian đồng hành.

Đưa tình hữu nghị đến gần đời sống

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, hành trình ngày 14/11, đoàn dâng hương tưởng niệm tại Di tích Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định ở tỉnh Vĩnh Long. Hoạt động giúp sinh viên hiểu thêm truyền thống đấu tranh, tinh thần yêu nước và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Các gia đình và sinh viên cùng trải nghiệm trò chơi dân gian tại Khu du lịch Lan Vương, tỉnh Vĩnh Long.

Tại Khu du lịch Lan Vương, các gia đình và sinh viên cùng tham gia bơi thuyền, đạp xe qua cầu, đi cầu dừa và các trò chơi dân gian. Những trải nghiệm chung tạo cơ hội để mọi người phối hợp, hỗ trợ nhau. Các bữa cơm, câu chuyện và hoạt động giao lưu giúp sinh viên hiểu thêm phong tục, đời sống của người Việt.

Bà Ngô Thị Thủy, Phó Thường trực Bộ phận Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, cho biết chương trình tạo môi trường để sinh viên Lào, Campuchia gặp gỡ các gia đình Việt, tăng cường tình cảm và hiểu biết lẫn nhau. Các hoạt động gần gũi giúp sinh viên dễ tham gia, chủ động giao tiếp và chia sẻ.

Bà Ngô Thị Thủy, Phó Thường trực Bộ phận Tuyên giáo-Nữ công, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Thủy, tổ chức công đoàn cần phối hợp với các đoàn thể và Ban Giám đốc Ký túc xá Sinh viên Lào - Campuchia để duy trì kết nối. Các gia đình góp phần hỗ trợ sinh viên thích nghi với môi trường sống, đồng thời giúp các em tìm hiểu lịch sử, văn hóa và truyền thống hữu nghị giữa ba nước.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, chương trình góp phần đổi mới nội dung, phương thức đối ngoại nhân dân của tổ chức công đoàn. Các gia đình Việt mở rộng vòng tay đón nhận sinh viên Lào, Campuchia, chăm lo và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Những việc làm gần gũi ấy góp phần củng cố sự tin cậy, hiểu biết giữa người dân ba nước.

Đáng chú ý, chuyến tham quan, trải nghiệm và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian sinh viên học tập tại Việt Nam. Liên đoàn Lao động Thành phố mong các gia đình tiếp tục giữ liên hệ, đồng hành để những tình cảm qua chương trình phát triển thành tình thân lâu dài.

Các thành viên lưu lại khoảnh khắc bên nhau trong hành trình tìm hiểu văn hóa, gắn kết tình thân Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo đó, dự kiến trong giai đoạn 2026–2030, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động nhận đỡ đầu sinh viên; tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn và thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết cổ truyền của ba dân tộc. Các hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam, Lào và Campuchia.

Định hướng này gắn với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Nghị quyết đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hội nhập, phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia và giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Chính phủ đã ban hành chương trình hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ.