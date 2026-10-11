Những em bé được ông bà khen 'may mắn' thường có 5 đặc điểm này

Những đứa trẻ hay cười, biết quan tâm, ham khám phá và không ngại thử lại khi gặp khó khăn thường dễ nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh. Đằng sau lời khen “có phúc”, “may mắn” của ông bà là những nét tính cách đáng quý cần được gia đình nuôi dưỡng.

Có những em bé đi đến đâu cũng được người lớn yêu quý. Chỉ một nụ cười, một lời hỏi han hay hành động nhỏ cũng đủ khiến ông bà trìu mến khen cháu “có phúc”, “sau này sẽ may mắn”.

Thực tế, không ai có thể dự đoán tương lai của trẻ chỉ qua những biểu hiện khi còn nhỏ. Tuy nhiên, những em bé có một số đặc điểm tích cực thường dễ tạo thiện cảm và xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.

Thứ nhất, hay cười và biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Một món đồ chơi giản dị hay buổi đi dạo cùng ông bà cũng đủ khiến trẻ hào hứng. Sự vui vẻ giúp không khí gia đình thêm gần gũi, đồng thời phản ánh cảm giác an toàn khi trẻ được tự do thể hiện cảm xúc.

Thứ hai, biết quan tâm đến người khác. Trẻ hỏi thăm khi bà mệt, chia phần bánh cho ông hay muốn giúp bố mẹ những việc vừa sức. Những hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự đồng cảm và là nền tảng để trẻ xây dựng các mối quan hệ tích cực.

Thứ ba, tò mò và ham khám phá. Những câu hỏi liên tục, mong muốn tìm hiểu thế giới hay thử sức với điều mới giúp trẻ tích lũy kiến thức, phát triển khả năng tư duy và dần khám phá sở thích của bản thân.

Thứ tư, không dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Trẻ sẵn sàng thử lại sau một lần thất bại sẽ có thêm cơ hội học hỏi và tiến bộ. Điều quan trọng là bố mẹ ghi nhận nỗ lực, đồng thời cho con thời gian nghỉ ngơi và hỗ trợ khi cần thiết.

Thứ năm, biết nhờ giúp đỡ khi cần. Một đứa trẻ có thể nói ra nỗi sợ, thừa nhận điều mình chưa biết và tìm đến người lớn khi gặp khó khăn thường có cảm giác an toàn trong các mối quan hệ thân thiết.

Những lời khen “có phúc”, “may mắn” của ông bà thường gửi gắm tình yêu thương và kỳ vọng dành cho con cháu. Dù vậy, trẻ nhút nhát, dễ khóc hay chưa thể hiện rõ những đặc điểm trên cũng không vì thế mà kém may mắn hơn.

Điều quan trọng là mỗi đứa trẻ được lớn lên trong môi trường có tình yêu thương, giới hạn phù hợp và cơ hội phát triển theo nhịp độ riêng. Đó cũng là món quà thiết thực mà gia đình có thể trao cho con mỗi ngày.