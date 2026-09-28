Những đường kẻ trên kính hậu ô tô dùng để làm gì?

Nhiều người lái xe thắc mắc về vai trò của những đường kẻ trên kính hậu ô tô. Đây là bộ phận quan trọng trong hệ thống sấy kính sau, giúp làm sạch kính khi trời lạnh hoặc ẩm ướt, từ đó nâng cao an toàn khi vận hành xe.

Những đường kẻ trên kính hậu ô tô là dây nhiệt giúp sấy kính, tăng tầm nhìn khi trời mưa hoặc sương mù. Ảnh: Bgr

Những đường kẻ trên kính hậu ô tô thường là các dây điện mảnh làm từ vật liệu dẫn điện như kim loại hoặc nhựa dẫn điện, được gắn bên trong hoặc tích hợp trong lớp kính khi sản xuất. Chúng thường có hình dạng ngang hoặc dạng lưới, giúp tạo nhiệt khi có dòng điện chạy qua.

Khác với hệ thống sấy kính trước sử dụng không khí nóng thổi qua các cửa gió trên bảng điều khiển, hệ thống sấy kính sau hoạt động bằng cách truyền dòng điện qua các dây dẫn này để làm nóng kính, giúp làm tan băng tuyết và sương mù trên kính hậu.

Ngoài kính hậu, các dây sấy tương tự cũng có thể được trang bị trên kính bên sau của một số mẫu SUV hoặc ở mép dưới kính chắn gió phía trước, đặc biệt ở những dòng xe sang nhằm nâng cao tiện ích và an toàn khi lái xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hệ thống sấy kính sau có thể gặp trục trặc do các kết nối điện bị lỏng hoặc hư hỏng, cũng như do các vết xước hoặc ăn mòn trên kính gây gián đoạn dòng điện. Khi đó, chức năng làm tan sương mù và băng tuyết sẽ không hoạt động, ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn khi lái xe trong mùa đông hoặc mưa lạnh.

Việc bảo dưỡng hệ thống này không đòi hỏi quá nhiều công sức, chủ yếu là tránh làm trầy xước kính và không sử dụng các hóa chất ăn mòn khi vệ sinh. Tuy nhiên, việc dán phim cách nhiệt không chính hãng có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống sấy kính và gây hiện tượng bong bóng hoặc đổi màu phim.

Không phải tất cả các xe đều có trang bị hệ thống sấy kính sau. Những mẫu xe đời cũ hoặc phiên bản cơ bản thường không có các đường kẻ này trên kính hậu. Trong khi đó, các mẫu xe mới ngày càng sử dụng vật liệu và công nghệ dây dẫn siêu mảnh, giúp hệ thống sấy kính hoạt động hiệu quả hơn mà không làm mất thẩm mỹ kính hậu.

Tương tự như hệ thống sấy kính, trên xe còn có nhiều bộ phận khác cũng ít được người dùng chú ý nhưng lại đóng vai trò quan trọng, như cảm biến trên bảng điều khiển, ăng-ten hình vây cá mập trên nóc xe hay cổng HDMI phục vụ kết nối giải trí.