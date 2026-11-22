Trên mạng xã hội đang xuất hiện tràn lan thông tin rao bán cắt lỗ nhà phố, đất nền, căn hộ từ 40 - 80%. Tuy nhiên, muốn xác định có thực sự cắt lỗ hay không, phải so sánh với giá giao dịch của chính sản phẩm đó tại thời điểm mua, cuối năm 2024 và cuối năm 2025 chứ không chỉ nhìn vào giá rao bán hiện tại.