Những dư địa để ngành rau quả Việt Nam nâng giá trị, mở rộng thị trường
Xuất khẩu rau quả Việt Nam hướng tới mốc 20 tỷ USD, đòi hỏi nâng cao chất lượng vùng trồng, đẩy mạnh chế biến và phát triển chuỗi giá trị bền vững.
Ngành rau quả Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu. Năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả được dự báo đạt 9,5-10 tỷ USD, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD trong dài hạn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành hàng cần tập trung chuẩn hóa vùng trồng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm chế biến và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Phát triển chuỗi giá trị đồng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế rau quả Việt Nam trên thị trường quốc tế./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nhung-du-dia-de-nganh-rau-qua-viet-nam-nang-gia-tri-mo-rong-thi-truong-post1150015.vnp