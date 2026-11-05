Những dự án ý nghĩa kết nối cộng đồng người Việt tại Đức

Tại buổi làm việc với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Liên hiệp Hội, đã thông tin khái quát về tình hình và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội thời gian qua, trong đó chia sẻ, sự phát triển của Trung tâm Thương mại Đồng Xuân với vai trò là một địa điểm kinh tế, văn hóa và kết nối cộng đồng.

Trao tặng sách tiếng Việt cho Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức. Ảnh: UBNNVNVNONN

Từ tháng 1-2026, bến tàu điện ngay trước cổng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân chính thức mang tên “Herzbergstr. - Dong Xuan”.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại Berlin, không chỉ ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của bà con đối với đời sống kinh tế, xã hội sở tại mà còn thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của chính quyền và người dân địa phương đối với cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết và xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng vững mạnh, ông Nguyễn Trung Kiên mong muốn Liên hiệp hội tiếp tục chú trọng bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức về cội nguồn, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó duy trì sợi dây gắn kết giữa các thế hệ người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, UBNNVNVNONN đã trao tặng sách tiếng Việt cho Liên hiệp hội, góp phần hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động dạy, học tiếng Việt, gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức, ông Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những hoạt động thiết thực đồng thời đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng đối với Nghị quyết số 23-NQ/TW, coi đây là tín hiệu tích cực, góp phần tạo chuyển biến trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc và trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Dự án Mãi Tò Mò, bà Thuy Le-Scherello, Chủ nhiệm Dự án, đồng thời là Sứ giả tiếng Việt năm 2024, bày tỏ trân trọng và vui mừng khi được đón nhận Tủ sách tiếng Việt do Ủy ban trao tặng. Bà cho biết, trong thời gian tới, Dự án sẽ bố trí các tủ sách tại những địa điểm có đông người Việt lui tới, như các nhà hàng Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để bà con, đặc biệt là các em nhỏ, có thể tiếp cận và học tiếng Việt một cách gần gũi, thuận tiện.

Trao đổi với bà Thuy Le-Scherello, ông Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sự sáng tạo, tâm huyết và những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Đức. Ông mong muốn Dự án tiếp tục được duy trì, phát triển và lan tỏa, trở thành sân chơi bổ ích giúp các em nhỏ thêm yêu tiếng Việt, nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với quê hương, cội nguồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thăm chùa Từ Ân, Berlin. Ảnh: UBNNVNVNONN

Đoàn cũng có chuyến thăm và làm việc tại chùa Từ Ân, Berlin. Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chùa Từ Ân trong việc duy trì các hoạt động Phật giáo, văn hóa và hướng về cộng đồng, ông Nguyễn Trung Kiên chia sẻ sự xúc động trước không gian ấm áp, thanh tịnh mà ngôi chùa mang lại.

Chủ nhiệm UBNNVNVNONN hoan nghênh định hướng tổ chức các hoạt động dành cho thế hệ trẻ, đồng thời mong muốn chùa tiếp tục phát huy vai trò là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh, góp phần củng cố tình đoàn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc.