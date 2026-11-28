Cảng hàng không Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Quảng Trị đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Cảng hàng không Quảng Trị, Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy và Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là những công trình được kỳ vọng tạo chuyển biến về kết nối giao thông, logistics và năng lực cung ứng năng lượng.

Đẩy nhanh các dự án giao thông, cảng biển chiến lược

Trong số các dự án hạ tầng trọng điểm, Cảng hàng không Quảng Trị đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục và điều kiện kỹ thuật, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Giữa tháng 10/2026, tại Cảng hàng không Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng khu bay, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật để dự án tiến tới kiểm tra, nghiệm thu và khai thác.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, do liên danh Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T (thành viên Tập đoàn T&T Group) và CIENCO4 làm nhà đầu tư. Công ty Cảng hàng không Quảng Trị là doanh nghiệp dự án trực tiếp triển khai.

Đến nay, sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh và đường lăn đã hoàn thành; hạng mục nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang được thi công hoàn thiện.

Theo quy hoạch điều chỉnh tháng 7/2026, Cảng hàng không Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Để hướng tới mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027, doanh nghiệp dự án đang phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt thiết bị, kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu và thực hiện thủ tục cấp phép. Đồng thời, phương án hợp tác với ACV về tổ chức vận hành, khai thác cảng.

Cùng với hàng không, Khu bến cảng Mỹ Thủy là dự án có quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế biển và dịch vụ logistics.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư năm 2019, do Công ty Cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy làm nhà đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 685ha, gồm 350ha diện tích biển và 335ha diện tích mặt đất; tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy.

Toàn dự án có quy mô 10 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn, được chia thành 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 (2018 - 2025) gồm 4 bến, vốn đầu tư 5.902 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2026 - 2031) gồm 3 bến, vốn 5.876 tỷ đồng; giai đoạn 3 (2032 - 2036) gồm 3 bến, vốn 3.222 tỷ đồng.

Đến nay, hai bến cảng số 1 và 2 đã được đưa vào hoạt động từ ngày 15/7/2026. Dự án hướng tới hoàn thành 4 bến trong năm 2027. Khi các hạng mục được đầu tư đồng bộ, cảng Mỹ Thủy sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.

Phát triển năng lượng, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Bên cạnh giao thông và cảng biển, năng lượng là lĩnh vực trọng tâm trong định hướng phát triển của Quảng Trị. Trong đó, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đang ghi dấu những bước tiến quan trọng với việc Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện lên lưới quốc gia và khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II.

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Hai nhà máy do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, thực hiện. Tổng quy mô gồm 4 tổ máy, công suất hơn 3.000MW, tổng mức đầu tư 82.145 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có 2 tổ máy sử dụng nhiên liệu than; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có 2 tổ máy sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đây là những dự án năng lượng trọng điểm, khi hoàn thành dự kiến bổ sung sản lượng điện trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Đến nay, cả hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và phát điện lên lưới điện quốc gia, với sản lượng đạt 620 triệu kWh.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, dự án được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư tháng 9/2024, với tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện VIII, có công suất hơn 1.600MW, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp.

Với quy mô đầu tư lớn, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch được kỳ vọng trở thành một trong những đầu mối cung cấp điện quan trọng, đồng thời tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế địa phương.

Kiểm tra các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn cho biết, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của tỉnh đã được xác định là năng lượng, hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển du lịch.

Việc đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn cho thấy quyết tâm của Quảng Trị trong hiện thực hóa định hướng phát triển bằng những công trình cụ thể. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Từ hàng không, cảng biển đến năng lượng, các dự án hướng đến mục tiêu mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.