Những dự án luật Quốc hội dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai

Họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Thông tin tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI diễn ra chiều ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2 từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, một ngày Chủ nhật; từ ngày 15-19/11, Quốc hội nghỉ để các các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến 4 dự án; trong đó 42 dự án luật và một dự án nghị quyết do Chính phủ trình; một dự án luật và một dự án nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình.

Các dự án luật xem xét, thông qua gồm nhiều dự án quan trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư...

Các dự án trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2027...

Ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ hai. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, theo ông Hiển, tại kỳ họp này có 10 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Trong đó, Chính phủ đề nghị bổ sung 5 nội dung: Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên.

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung 2 nội dung: Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì; Nghị quyết về chính sách đặc thù áp dụng chung cho các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá rõ sự cần thiết, khả năng chuẩn bị; gửi hồ sơ tài liệu các nội dung cần bổ sung chậm nhất là ngày 25/10/2026 để các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và sẽ báo cáo Quốc hội trên cơ sở cơ quan trình có hồ sơ cụ thể.