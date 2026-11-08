Những dự án lớn ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh chờ nhà đầu tư

Bình minh ở mũi Nghinh Phong nhìn từ biển vào. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sau hơn 1 năm mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, với quy mô và tiềm năng vượt trội, hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng hàng đầu của cả nước và trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.

Hiện thực hóa chủ trương, chính sách

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh; tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó xác định giải pháp ưu tiên mời gọi đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực then chốt như: công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị và nhà ở; y tế, giáo dục và môi trường; công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (người chỉ tay trên bản đồ) khảo sát mũi Nghinh Phong tháng 8/2026. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Để hiện thực hóa những chủ trương, đường lối trên, vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đã công bố danh mục 15 dự án mời gọi đầu tư tiêu biểu, trải rộng trên các lĩnh vực then chốt.

Lãnh đạo ITPC khẳng định sẽ tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận thông tin, và Thành phố sẽ áp dụng các cơ chế hỗ trợ linh hoạt dựa trên khung pháp lý quốc gia, cơ chế đặc thù của địa phương cùng Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Đáng chú ý, nền tảng xúc tiến đầu tư trên môi trường số sẽ được đẩy mạnh vận hành, bố trí một đầu mối hỗ trợ riêng cho từng nhà đầu tư nhằm đồng hành cùng nhà đầu tư từ đầu đến cuối.

Một góc bãi biển ở Hồ Tràm. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Theo nhận định của các chuyên gia đang có tín hiệu chuyển dịch xu hướng đầu tư vào Thành phố. Đó là dịch chuyển dòng vốn từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung mạnh vào công nghệ cao và hạ tầng số. Minh chứng là trong 9 tháng đầu năm 2026, Khu Công nghệ cao Thành phố thu hút được 1,23 tỷ USD.

Đồng thời, dòng vốn đầu tư cũng đang hướng vào lĩnh vực hạ tầng và logistics, trong đó, có Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cũng tăng thêm vốn đầu tư để mở rộng sản xuất, kinh doanh. 10 tháng đầu năm 2026 các dự án đầu tư đang hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký tăng thêm vốn, với số tiền gần 5,7 tỷ USD.

Những khu nghỉ dưỡng hạng sang, có dự án dành cho người cao tuổi

Trong 15 dự án mời gọi đầu tư tiêu biểu trên toàn Thành phố, ở vùng phía đông có 4 dự án lớn. Đây là những dự án có tính chất đột phá về y tế, phát triển đô thị, thương mại-dịch vụ; khách sạn và du lịch.

Đường ven biển 994, đoạn qua đèo Nước Ngọt dẫn đến xã Hồ Tràm. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cụ thể, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và an sinh, Thành phố mời gọi đầu tư dự án cơ sở điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi tại xã Hồ Tràm. Dự án này quy mô hơn 10,26ha, với vốn dự kiến khoảng 844 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều công trình đa chức năng: thương mại-khách sạn nghỉ dưỡng, dịch vụ-dạy nghề và thực hành nghiệp vụ khách sạn; biệt thự nghỉ dưỡng; trung tâm chăm sóc sức khỏe và khu spa-onsen Nhật Bản. Khu đất để làm dự án đang do Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm quản lý.

Cũng tại xã Hồ Tràm, Thành phố đang kêu gọi đầu tư cho dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, dịch vụ đa dạng hiện đại. Dự án này có quy mô hơn 26ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.900 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ được xây dựng các công trình lưu trú du lịch như: 7 khách sạn cao 9-12 tầng, 43 biệt thự hướng biển, 52 biệt thự sân vườn. Ngoài ra còn có khu công trình dịch vụ phục vụ du lịch; khu cây xanh, quảng trường, sân thể thao. Khu đất này đang là đất trống, do xã quản lý.

Khu vực mũi Nghinh Phong, nơi đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án tổ hợp du lịch, dịch vụ. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đáng chú ý tại phường Vũng Tàu, Thành phố cũng mời gọi nhà đầu tư phát triển tổ hợp dịch vụ, du lịch hiện đại ở mũi Nghinh Phong. Đây là dự án có tính chất đột phá, tạo cơ sở để Vũng Tàu phát triển trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Khu đất dành cho dự án hiện do Nhà nước quản lý, rộng khoảng 13,8ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.100 tỷ đồng.

Theo sơ đồ, dự án này bắt đầu từ khu vực Bãi Sau, ôm trọn khu vực Hòn Bà, mũi Nghinh Phong, không gian biển Bãi Dứa, kéo dài đến khu vực cảng Cầu Đá. Trong đó thiết kế một khu vực dẫn nước chính chia dự án thành 2 phân khu chủ đạo; cùng với các trục kết nối với Bãi Trước, Hải Đăng Vũng Tàu và Tượng Chúa Kito Vua.

Quy hoạch khu đô thị Gò Găng. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Long Sơn cung cấp)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Vũng Tàu nói chung và mũi Nghinh Phong nói riêng là khu vực có vị trí đặc biệt, cảnh quan đẹp, thu hút đông du khách. Vì vậy, với dự án quy mô lớn và thu hút cần phải tính toán hạ tầng giao thông phù hợp, kết nối thông suốt để tránh ảnh hưởng đến hoạt động cũng như đời sống người dân.

Do đó, việc nghiên cứu, đầu tư dự án cũng cần phải nghiên cứu tổng thể, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, du lịch với bảo tồn cảnh quan, không gian biển và các giá trị đặc trưng của địa phương.

Sân golf ở xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Cũng thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu trước đây, Thành phố đã đưa dự án Khu đô thị Gò Găng vào danh mục dự án tiêu biểu mời nhà đầu tư. Theo đó, khu đất dành cho dự án này rộng hơn 1.300ha, khi hình thành sẽ là khu đô thị phức hợp hiện đại bao gồm cả nhà ở, dịch vụ, du lịch, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Việc mời gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn, số tiền đầu tư hàng nghìn tỷ đồng trở lên ở địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây càng khẳng định quyết tâm mở rộng không gian phát triển, tạo thành sự liên kết và phát triển kinh tế biển của Thành phố.