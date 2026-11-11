Những đồng vốn nhỏ mở lối thoát nghèo ở An Giang

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Châu Thành theo dõi tình hình trả gốc, lãi qua sổ tiết kiệm của hộ vay. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Nhờ triển khai nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, vốn tín dụng chính sách xã hội tại An Giang đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang Phan Văn Ngọc Hiệp cho biết, đến 31/10/2026 tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt hơn 15.170 tỷ đồng; trong đó vốn từ ngân sách ủy thác qua ngân hàng chính sách hơn 2.266 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt hơn 3.780 tỷ đồng, giúp hơn 66.500 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Hiệu quả vốn vay

Bà Huỳnh Thị Kim Hai, ấp Minh Tân, xã Châu Thành cho biết, vợ chồng bà gắn bó gần 30 năm với nghề đan đát các sản phẩm từ tre, trúc, lục bình. Khoảng 5 năm trở lại đây nguồn nguyên liệu có phần khan hiếm nên phải mua dự trữ để phục vụ cho nghề đan đát cho gia đình và để dành bán cho những người khác cùng làm nghề này. Để có tiền mua nguyên liệu, bà Kim Hai trình bày đến Chi hội Phụ nữ ấp và Tổ tiết kiệm đề xuất được vay 70 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nhờ nguồn vốn vay trên gia đình bà Kim Hai mua dự trữ tre, trúc, lục bình, dây ràng để phục vụ cho nghề đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: nia, rổ, thúng, ghế lót nồi..., giúp cho làng nghề đan đát của xã Châu Thành được duy trì ổn định. Riêng gia đình bà Kim Hai có nguồn thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng, cuộc sống ngày càng được đủ đầy, sung túc hơn.

Cán bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh của hộ vay vốn ở xã Châu Thành. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

“Nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách rất có ý nghĩa, bởi nếu như không có nguồn vốn vay này gia đình tôi phải vay từ bên ngoài với lãi suất cao, việc chi trả cũng không linh hoạt, không phù hợp với mô hình đan đát, đó là chưa kể đến việc thế chấp tài sản nhà, đất khá phức tạp. Nguồn vốn vay trên giúp gia đình tôi phát triển kinh tế gia đình, lo cho các con học hành đàng hoàng, cất được căn nhà cấp 4 vững chắc, đời sống sinh hoạt ngày càng tốt hơn. Hiện tại, gia đình tôi dành từ 1 triệu đến 2 triệu gửi vào sổ sổ tiết kiệm để trả cho ngân hàng”, bà Kim Hai chia sẻ.

Bà Võ Thị Tuyến Nhung, xã Châu Thành cho biết, trước đây đời sống sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả do thiếu nước sạch sử dụng; vợ chồng bà phải gánh nước dưới kênh và lắng phèn mới có thể sử dụng. Không chỉ vậy, nhà vệ sinh cũng không đảm bảo theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2022, biết được chính sách vay vốn sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, bà Nhung tìm đến Tổ tiết kiệm và vay vốn của ấp để xin vây vốn đầu tư. Qua đó gia đình được Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 40 triệu đồng để khoan giếng nước, mua mô tưa điện, bồn nước và xây nhà vệ sinh theo quy định xây dựng nông thôn mới.

Bà Võ Thị Tuyết Nhung (phải) vay vốn từ NHCSXH đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường và mua bán tạp hóa giúp cải thiện sinh hoạt và thu nhập gia đình. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

“Vợ chồng tôi hiến 2.000 mét vuông đất xây dựng Trường Tiểu học Minh Hòa 4, nhà ở cặp trường nên vợ chồng tôi sống chủ yếu nhờ vào việc bán đồ dùng học tập, thức ăn, nước uống cho học sinh và giáo viên. Việc được hỗ trợ vốn đầu tư nước sạch và vệ sinh môi trường giúp việc mua bán, sinh hoạt của gia đình được thuận lợi, an toàn vệ sinh thực phẩm hơn”, bà Nhung nói.

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, thời gia qua các dịch Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang tích cực hỗ trợ nguồn vốn vay cho học sinh, sinh viên để phục vụ cho quá trình học tập. Ông Danh Loi (75 tuổi), xã Bình An cho biết, năm 2019 con gái của ông là chị Thị Huệ trúng tuyển ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, niềm vui trúng tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của con gái cũng là nỗi lo của vợ chồng ông, bởi gia đình thuộc hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu nhờ các con đi làm công nhân gửi về phụ lo.

Trước khó khăn đó, gia đình ông Loi được các tổ chức hội đoàn thể của địa phương tư vấn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhờ đó giúp người con gái của ông hoàn thành 6 năm học, đến năm 2025 tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa và hiện đang làm ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Đảm bảo cơ hội

Cán bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang và Phòng giao dịch Châu Thành thăm trao đổi tình hình hình cho vay và thu hồi vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp Minh Tân, xã Châu Thành. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn; duy trì hoạt động giao dịch tại xã, phường, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay ngay tại địa bàn cư trú.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý nghiệp vụ nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu, hồ sơ tín dụng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích ngân hàng số.

Cán bộ NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang và Phòng giao dịch Châu Thành thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX đan đát Tân Hòa, xã Châu Thành. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn hợp pháp và đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quan tâm cân đối, bổ sung nguồn vốn Trung ương để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách.

Chi nhánh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong công tác quản lý vốn vay, rà soát, phân loại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý phù hợp với từng trường hợp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.

Bà Võ Thị Tuyết Nhung vay vốn từ NHCSXH đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường giúp cải thiện sinh hoạt gia đình. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Cùng đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai các hoạt động hỗ trợ người vay tiếp cận chương trình đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp người dân sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao thu nhập và có điều kiện thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để người dân thuận tiện hơn trong giao dịch, tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng được tốt hơn.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm mọi người dân, dù ở đô thị, nông thôn, vùng biên giới, hải đảo hay vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều có cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, minh bạch và kịp thời; đồng thời xác định hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ nằm ở số vốn được giải ngân, mà quan trọng hơn là giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Phan Văn Ngọc Hiệp nhấn mạnh.