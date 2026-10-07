Những dòng điện thắp sáng niềm tin

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai trao tặng nhà tình thương cho một hộ dân trên địa bàn xã Đắk Som, tỉnh Lâm Đồng

Qua đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai (Lâm Đồng) góp phần nâng cao đời sống, củng cố sự gắn kết và “thắp sáng” niềm tin đối với nhân dân.

Song hành với bà con vùng sâu

Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, hiện quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 công suất 180MW và Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 công suất 340MW.

Địa bàn hoạt động của Công ty chủ yếu ở khu vực miền núi, nơi còn nhiều khó khăn và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ sản xuất, đơn vị cũng xác định trách nhiệm đồng hành với địa phương, chăm lo đời sống nhân dân là một phần quan trọng trong quá trình phát triển bền vững.

Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đồng Nai sửa chữa điện cho Ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Glong (xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng)

Trong hơn 15 năm hoạt động, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Trong đó, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được quan tâm.

Đến nay, Công ty đã tham gia xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà đại đoàn kết, giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, từng bước cải thiện cuộc sống.

Cụ thể, tính từ thời điểm thành lập công ty đến nay, công ty đã phối hợp xây dựng và bàn giao 22 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho các hộ đồng bào nghèo tại các xã Bảo lâm 5 (7 căn), Bảo Lâm 4 (5 căn), Quảng Khê (7 căn), Tà Đùng (3 căn), Đinh Trang Thượng (3 căn).

Đặc biệt, trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, trao hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Những phần quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia với người dân tại nơi doanh nghiệp đứng chân. Cùng với đó, Công ty còn hỗ trợ trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất trường học, sửa chữa hệ thống điện và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng còn khó khăn.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ trực tiếp, Công ty còn phối hợp triển khai nhiều chương trình phục vụ đời sống dân sinh như tài trợ trang thiết bị y tế, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, sửa chữa hệ thống điện, hỗ trợ các đối tượng yếu thế và các hoạt động vì cộng đồng khác.

Điểm đáng chú ý là nhiều chương trình được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương. Doanh nghiệp không chỉ trao tặng mà còn trực tiếp cử cán bộ, người lao động tham gia, qua đó tăng cường sự gắn kết với chính quyền và nhân dân.

Nuôi dưỡng những mầm xanh

Không chỉ đồng hành cùng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Công ty thủy điện Đồng Nai cũng quan tâm, nuôi dưỡng những “mầm xanh” trong lĩnh vực giáo dục.

Công tác chăm lo, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh khó khăn trên đija bàn cũng được đơn vị triển khai định kỳ hàng năm

Hằng năm, Công ty dành khoảng 200 triệu đồng trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên Công ty thực hiện các chương trình bảo trợ, trao xe đạp, sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa; sửa chữa điện cho Ký túc xá Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Đắk Glong (xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng).

Từ một suất học bổng, một chiếc xe đạp đến những thiết bị phục vụ dạy và học, các chương trình đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và xây dựng tương lai. Đáng chú ý, nhiều hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động Công ty. Qua đó, sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chính quyền và nhân dân địa phương ngày càng được tăng cường.

Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới có địa bàn rộng, dân cư đa dạng và nhiều khu vực còn khó khăn, việc chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường đồng thuận và củng cố khối đại đoàn kết có ý nghĩa quan trọng.

Nhà máy thủy điện thuộc Công ty Thủy điện Đồng Nai đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai, sản xuất điện và thể hiện trách nhiệm xã hội là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Dòng điện thắp sáng những ngôi nhà, còn những việc làm nghĩa tình góp phần thắp sáng niềm tin trong cộng đồng.

Do đó, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình an sinh theo hướng thiết thực, đúng đối tượng và bền vững. Từ những việc làm bình dị ấy, trách nhiệm của doanh nghiệp được cụ thể hóa, đời sống người dân được quan tâm và sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng ngày càng bền chặt.