Những 'đòn bẩy' giúp xã, phường thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch

Tại xã Cẩm Xuyên, tổng thu ngân sách đến nay đạt gần 194 tỷ đồng, đạt hơn 159% dự toán HĐND tỉnh giao. Xác định doanh nghiệp là trụ cột tạo nguồn thu bền vững, xã tập trung đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chính quyền xã thường xuyên duy trì gặp mặt, đối thoại, tập huấn chính sách thuế; đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê đất và triển khai dự án, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định, mở rộng sản xuất và đóng góp bền vững cho ngân sách.

Hiện toàn xã Cẩm Xuyên có 235 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã đang hoạt động; 9 tháng năm 2026 đóng góp hơn 23,3 tỷ đồng vào ngân sách, chiếm khoảng 12% tổng thu.

Xã Cẩm Xuyên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tập huấn triển khai chính sách thuế, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Hà Vân

Ông Phan Văn Nghi - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên cho rằng, kết quả thu ngân sách là kết quả tổng hợp của cải cách hành chính, phân cấp quản lý và sức bật của khu vực doanh nghiệp sau sáp nhập. Việc đưa thêm thẩm quyền về cơ sở, rút gọn khâu trung gian giúp thủ tục đầu tư, đất đai được giải quyết nhanh hơn, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy dự án sớm đi vào hoạt động. “Cẩm Xuyên đang chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo phát triển. Khi doanh nghiệp có điều kiện phát triển, nguồn thu được nuôi dưỡng; khi thẩm quyền được phân cấp, nguồn lực được giải phóng. Đây là nền tảng để mở rộng cơ sở thu và tạo nguồn ngân sách bền vững” - ông Phan Văn Nghi nhấn mạnh.

Đến ngày 25/9, số thu ngân sách của phường Bắc Hồng Lĩnh đạt hơn 413,2 tỷ đồng.

Năm 2026, phường Bắc Hồng Lĩnh được HĐND tỉnh giao thu ngân sách 117,08 tỷ đồng. Đến ngày 25/9, số thu đạt hơn 413,2 tỷ đồng.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện để phường Bắc Hồng Lĩnh chủ động quy hoạch sản xuất, thương mại - dịch vụ, đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án quy mô lớn. Trên nền tảng đó, địa phương xác định phát triển kinh tế là giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Sự chuyển dịch này cùng đà phục hồi của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang tạo nguồn thu ổn định hơn cho ngân sách địa phương.

Công ty TNHH Như Nam là một trong những doanh nghiệp có đóng góp đáng kể, với số nộp ngân sách trong 9 tháng năm 2026 đạt 4,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Diệu - Phó Giám đốc Công ty TNHH Như Nam chia sẻ: "Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là một phần trong quá trình xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định, minh bạch. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương và cơ quan thuế. Các thủ tục về kê khai, nộp thuế được hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, giúp doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế".

Ông Nguyễn Văn Diệu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Như Nam chia sẻ về nỗ lực duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Cùng với nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, phường Bắc Hồng Lĩnh chủ động biến quỹ đất thành nguồn lực cho phát triển. Ngay từ đầu năm, phường xây dựng “đường găng” tiến độ, từ rà soát quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến tổ chức đấu giá. Trong năm 2026, 7 khu dân cư được triển khai, 153 lô đất đấu giá thành công, tạo thêm nguồn lực đáng kể cho ngân sách và đầu tư phát triển.

Ông Lê Bá Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành các chỉ thị chuyên đề về tăng cường lãnh đạo công tác thu ngân sách giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời cụ thể hóa tiến độ theo từng tháng, từng quý. Qua đó, các nguồn thu được theo dõi sát, những khó khăn, vướng mắc được nhận diện và xử lý kịp thời, tạo chủ động trong điều hành ngân sách”.

Khu đất tại khu dân cư Thuận Tiến (phường Bắc Hồng Lĩnh) vừa được đấu giá thành công, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Theo số liệu từ Sở Tài chính, đến nay, 66/69 xã, phường đã vượt dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao. Nhiều địa phương có số thu lớn và đạt cao như các phường: Thành Sen, Trần Phú, Vũng Áng, Sông Trí và các xã: Cổ Đạm, Cẩm Xuyên, Kỳ Khang, Gia Hanh, Đan Hải, Trường Lưu, Xuân Lộc, Kỳ Xuân, Đồng Tiến, Thạch Xuân, Thạch Lạc, Kỳ Hoa...

Hoạt động sản xuất kinh doanh đã đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của các địa phương.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính đã mở rộng địa bàn, tạo không gian phát triển cho các địa phương. Từ đó, các xã, phường có điều kiện quy hoạch đồng bộ các khu sản xuất, thương mại - dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, qua đó tạo dư địa thu hút đầu tư và mở rộng nguồn thu ngân sách. Bên cạnh đó, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và ủy quyền giải quyết nhiều thủ tục về đất đai, đầu tư đã đưa thẩm quyền và trách nhiệm gần hơn với địa bàn. Các khâu trung gian được rút gọn, giúp chính quyền cơ sở chủ động điều hành, đồng thời giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để dự án sớm đi vào hoạt động và phát sinh nguồn thu.

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, nhiều địa phương đã có các cách làm sáng tạo trong xây dựng, mở rộng nguồn thu ngân sách. Thay vì chờ đến cuối năm mới tăng tốc, nhiều địa phương xây dựng “đường găng” thu ngân sách theo tháng, quý, bám sát từng nguồn thu.

Trong quá trình thực hiện, ngành thuế phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, bất động sản, rà soát đối tượng nộp thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Việc ứng dụng các nền tảng như TABMIS, eTax Mobile, TCS giúp minh bạch nghĩa vụ tài chính, rút ngắn giao dịch, quản trị nguồn thu dựa trên dữ liệu.

Những tháng cuối năm, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để kịp thời xử lý các khoản thu đạt thấp, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tạo thêm nguồn lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Kết quả thu ngân sách góp phần tạo động lực để các địa phương đầu tư hạ tầng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mở rộng không gian phát triển, phục vụ tăng trưởng kinh tế - xã hội.