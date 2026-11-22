Nhắc đến loạt phim Diệp Vấn, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh Chân Tử Đan trong vai võ sư Diệp Vấn với những đòn Vịnh Xuân nhanh, mạnh và chính xác. Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ đến từ khả năng thể hiện võ thuật của nam diễn viên mà còn nằm ở những đối thủ có phong cách chiến đấu đa dạng, buộc nhân vật chính phải liên tục chứng minh bản lĩnh.

Trong số đó, Hồng Kim Bảo là một trong những cái tên để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Xuất hiện trong Diệp Vấn 2, ông đảm nhận vai Hồng Chấn Nam, một võ sư Hồng Quyền có địa vị trong giới võ thuật Hong Kong. Cuộc đối đầu giữa Hồng Chấn Nam và Diệp Vấn trên chiếc bàn tròn trở thành phân cảnh đáng nhớ nhờ sự cân bằng giữa sức mạnh, kỹ thuật và bản lĩnh. Không đơn thuần là một trận đấu phân định thắng thua, màn giao thủ còn thể hiện sự tôn trọng giữa những người theo đuổi võ thuật.

Màn so tài giữa hai cao thủ Vịnh Xuân và Hồng Quyền trên chiếc bàn tròn trong Diệp Vấn 2.

Cũng trong phần phim này, Diệp Vấn phải đối đầu với Taylor 'The Twister' Miller do Darren Shahlavi thủ vai. Là một võ sĩ quyền Anh người Anh sở hữu thể hình vượt trội, Twister đại diện cho phong cách chiến đấu thiên về sức mạnh và những cú đấm uy lực. Cuộc so tài giữa hai người tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa quyền Anh phương Tây và Vịnh Xuân Quyền. Đây cũng là một trong những trận đấu góp phần làm nổi bật khả năng ứng biến của Diệp Vấn trước những đối thủ có lợi thế thể chất.

Đến Diệp Vấn 3, sự xuất hiện của Mike Tyson mang đến một màu sắc đặc biệt. Nam diễn viên vào vai Frank, một ông trùm bất động sản có khả năng chiến đấu đáng gờm. Trận đấu giữa Frank và Diệp Vấn được giới hạn trong ba phút, tạo nên bầu không khí căng thẳng khi cả hai liên tục tìm cách áp đảo đối phương. Sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh của Mike Tyson và những đòn đánh liên hoàn của Chân Tử Đan khiến phân cảnh này trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Cuộc chạm trán căng thẳng giữa Diệp Vấn và Frank, nhân vật do Mike Tyson thủ vai trong Diệp Vấn 3.

Tuy nhiên, đối thủ có mối liên hệ đặc biệt với Diệp Vấn trong phần phim thứ ba lại là Trương Thiên Chí do Trương Tấn đảm nhận. Cùng theo đuổi Vịnh Xuân Quyền, hai nhân vật đại diện cho những quan niệm và khát vọng riêng về võ thuật. Nếu Diệp Vấn đề cao sự điềm tĩnh, Trương Thiên Chí lại muốn khẳng định vị thế bằng tài năng và danh tiếng. Màn giao đấu giữa hai cao thủ vì thế không chỉ hấp dẫn ở kỹ thuật mà còn chứa đựng sự đối lập về tư tưởng.

Khép lại loạt phim với Diệp Vấn 4, Chân Tử Đan tiếp tục có những màn đối đầu đáng chú ý cùng các diễn viên võ thuật quốc tế. Trong đó, Scott Adkins gây ấn tượng với vai Barton Geddes, một võ sĩ Karate thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Sở hữu thể hình mạnh mẽ cùng khả năng chiến đấu linh hoạt, nhân vật này trở thành thử thách lớn đối với Diệp Vấn. Bên cạnh đó, Colin Frater do Chris Collins thủ vai cũng là một đối thủ đáng chú ý với kỹ thuật Karate và khả năng cận chiến ấn tượng.

Nhìn lại phần phim đầu tiên, Tướng Miura do Hiroyuki Ikeuchi thủ vai cũng là nhân vật không thể bỏ qua. Là một võ sĩ Karate người Nhật, Miura có màn đối đầu với Diệp Vấn trong bối cảnh căng thẳng của thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc. Trận đấu mang ý nghĩa vượt lên trên một cuộc so tài võ thuật thông thường, trở thành khoảnh khắc thể hiện lòng tự tôn và tinh thần dân tộc của nhân vật chính.

Trận quyết đấu giữa Diệp Vấn và Tướng Miura trong phần phim đầu tiên.

Qua bốn phần phim, Chân Tử Đan đã có cơ hội đối đầu với nhiều gương mặt nổi tiếng của điện ảnh võ thuật. Mỗi nhân vật mang đến một phong cách chiến đấu riêng, từ Hồng Quyền, quyền Anh đến Karate và Vịnh Xuân. Chính sự đa dạng này góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho loạt phim Diệp Vấn, đồng thời giúp hình tượng võ sư do Chân Tử Đan thể hiện trở thành một trong những vai diễn võ thuật đáng nhớ trên màn ảnh Hoa ngữ.