Những doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất thế giới

Năm 2025, các tập đoàn đa quốc gia công bố kế hoạch đầu tư mới ở nước ngoài trị giá tổng cộng hơn 1,3 nghìn tỷ USD, tăng 2,2% so với năm trước. Những khoản đầu tư lớn nhất tập trung vào nhà máy sản xuất chip, trung tâm dữ liệu, năng lượng và các dự án hạ tầng khác.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư ra nước ngoài được công bố lớn nhất năm 2025, theo báo cáo The fDi Report năm 2026.

Số liệu chỉ tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xây dựng mới, không bao gồm mua bán, sáp nhập doanh nghiệp hoặc các khoản vay giữa những công ty trong cùng tập đoàn.

TSMC, doanh nghiệp sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng. Năm 2025, hãng công bố đầu tư thêm 100 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất tại bang Arizona, Mỹ.

TSMC hiện cũng là doanh nghiệp ngoài Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới. Khi lợi nhuận đạt kỷ lục và nhu cầu chip tăng, hãng này lên kế hoạch dùng khoản đầu tư mới để đẩy nhanh sản xuất tại khu vực Phoenix. Việc mở rộng được dự báo tạo ra hơn 18.000 việc làm.

TSMC bắt đầu đầu tư tại Arizona vào năm 2020, với cam kết khoảng 12 tỷ USD để xây dựng một nhà máy chip. Việc chuyển một phần sản xuất từ Đài Loan sang Mỹ nhằm giảm rủi ro cho chuỗi cung ứng bán dẫn. Trong những năm sau đó, công ty này liên tục nâng quy mô đầu tư giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, đặc biệt liên quan đến công nghệ chip tiên tiến. Theo thỏa thuận với Chính phủ Mỹ năm 2024, TSMC có kế hoạch sản xuất một số dòng chip tiên tiến nhất tại Arizona.

Dù gặp khó khăn về lao động và chi phí cao, công ty vẫn dự định tiếp tục mở rộng tại đây. Sau các cam kết bổ sung trong năm 2026, tổng vốn TSMC công bố đầu tư vào các dự án xây dựng mới ở Arizona lên tới 265 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

TSMC dẫn đầu với khoảng cách lớn so với các doanh nghiệp còn lại. Nhìn chung, các công ty công nghệ chiếm 5 trong 10 vị trí của bảng xếp hạng.

Đứng thứ hai là ByteDance của Trung Quốc, công ty mẹ ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok, với 45,1 tỷ USD vốn đầu tư được công bố. Gần 40 tỷ USD trong số đó dành cho kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn tại Brazil. Dự án được dự báo tạo ra khoảng 5.000 việc làm.

Các tập đoàn công nghệ Mỹ cũng công bố nhiều khoản đầu tư lớn ở nước ngoài. Alphabet đạt 25,1 tỷ USD, còn Microsoft đạt 17,7 tỷ USD. Riêng Google, công ty con của Alphabet, cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD vào một cụm trung tâm dữ liệu tại Bỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ Google Cloud.

Nhu cầu về hạ tầng số còn thu hút các doanh nghiệp ngoài ngành công nghệ, nhất là tại châu Âu. MGX Fund Management, công ty đầu tư thuộc sở hữu chính phủ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và tập trung vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công bố khoảng 43,4 tỷ USD vốn đầu tư. Trong đó có dự án xây dựng tại Pháp một trong những cụm trung tâm dữ liệu lớn nhất châu Âu.

Quỹ đầu tư Brookfield Asset Management của Canada cũng hướng vốn vào hạ tầng AI và hạ tầng số tại châu Âu. Doanh nghiệp này công bố đầu tư khoảng 28,2 tỷ USD vào các dự án xây dựng mới trong năm 2025, chủ yếu tại Pháp và Thụy Điển. Các dự án này được dự báo tạo ra khoảng 4.800 việc làm.